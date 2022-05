La tappa Borgo Valsugana-Treviso a Dries De Bondt e Carapaz resta in rosa (VIDEO): ''Una bella immagine per tutto il Trentino, ora aspettiamo la Marmolada''

TREVISO. Il corridore belga Dries De Bondt ha vinto la 18esima tappa da Borgo Valsugana a Treviso. La frazione di 156 chilometri si è conclusa allo sprint mentre l'ecuadoriano Richard Carapaz ha conservato la maglia rosa di leader della classifica generale.

"Una bella immagine per tutto il Trentino - il commento di Maurizio Fugatti, presidente della Provincia - il passaggio del Giro d’Italia ha permesso di scoprire tante zone del nostro territorio a beneficio del pubblico nazionale e internazionale. Dalla val di Sole a Lavarone, nella tappa di ieri, lungo la spettacolare salita del Menador, che ci auguriamo possa affermarsi nel cuore degli appassionati come avvenuto l’anno scorso con Sega di Ala. E oggi con la partenza da Borgo Valsugana, in vista di un nuovo passaggio del Giro in Trentino nella tappa dolomitica di sabato che si preannuncia ricca di emozioni".

Dopo la spettacolare e durissima tappa di mercoledì 25 maggio con partenza da Ponte di Legno e arrivo a Lavarone sull'Alpe Cimbra. Una frazione vinta dal colombiano Santiago Buitrago che è riuscito a domare la salita del Menador (Qui articolo), mentre il successo odierno è andato a Dries De Bondt.

Sono stati due giorni di colori e di festa per il Trentino per il passaggio della corsa rosa. Una manifestazione che riesce sempre a entusiasmare e coinvolgere la popolazione: monumenti e luci, installazioni artistiche e attività collaterali per salutare la carovana. Sabato 28 è attesa la tappa Belluno-Marmolada, la corsa toccherà passo San Pellegrino, la val di Fassa e il Pordoi, per poi risalire fino all’arrivo a passo Fedaia, sotto la Marmolada, al confine Veneto-Trentino.