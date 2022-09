L'Aquila Basket prosegue la preparazione pre-campionato, bianconeri impegnati nel week end nel torneo di Cavallino-Treporti

La prima squadra in scena nel torneo Cavallino-Treporti. A partecipare alla competizione Treviso, Umana Reyrer Venezia e Virtus Segafredo Bologna. In campo a Roma anche la formazione under 17 guidata da coach Nicolò Gilmozzi

TRENTO. Due giorni di sfide contro ambiziose formazioni di serie A per continuare la preparazione stagionale: Aquila Basket scende sul parquet nel tradizionale torneo veneto di Cavallino-Treporti. I bianconeri affrontano tra venerdì 9 e sabato 10 settembre la Nutribullet Treviso (palla a due domani alle 17.00), poi il giorno seguente tra Umana Reyer Venezia o Virtus Segafredo Bologna (alle 17.00 o alle 20.30 in base ai risultati).

Per i bianconeri, dopo aver affrontato Verona, Cremona e Bayern Monaco nei precedenti scrimmage di preseason, si tratta di un altro paio di test importanti per valutare i progressi del duro lavoro in palestra di questi giorni e il processo di inserimento dei nuovi arrivi: l'obiettivo sarà quello di dare continuità ai buoni segnali mostrati nelle prime uscite estive cercando di consolidare la propria identità sul campo.

La prima avversaria nel torneo, Treviso, ha da pochi giorni accolto la sua nuova stella, Adrian Banks, e mancano ancora Jantunen e Sokolowski, impegnati a Eurobasket: la formazione allenata dal confermato coach Marcelo Nicola, leggenda del club da giocatore, punta forte sull'atletismo e l'imprevedibilità del play Ike Iroegbu e sulla solidità in area del "totem" Derek Cooke, già visto in Italia con la maglia di Trieste nella stagione 2019/20.

La Reyer Venezia è stata tra le principali protagoniste del "mercato" estivo, assicurandosi la firma di giocatori di primissima fascia come il play Jayson Granger o gli azzurri Spissu e Tessitori (ancora in campo ad Eurobasket). L'ex di turno Moraschini e il "bomber" Allerik Freeman saranno tra le punte di diamante dei veneziani.

La Virtus Bologna vice-campione d'Italia, tornata in Eurolega grazie al successo in EuroCup dello scorso anno, riparte forte del nucleo capace di vincere tutto nelle ultime due stagioni a cui ha aggiunto ulteriore talento in tutte le posizioni. Hackett, Belinelli e Teodosic sono i leader di un gruppo con ambizioni di vittoria in campo italiano e europeo.

Le partite si giocheranno al palasport “Atleti Azzurri d’Italia”, il biglietto (al prezzo di 12 euro) è valido per la singola giornata di emissione: la prevendita è già attiva nei circuiti Vivaticket e Ticketone.

A scendere in campo in questi giorni anche l'Under 17 Eccellenza, tre le partite a Roma nel memorial "Mario delle Cave".

Il gruppo allenato da coach Nicolò Gilmozzi, composto in buona parte dai ragazzi che erano nella formazione vice-campione d’Italia Under 15, affronterà Bassano, Forlì e Trieste.

Si parte domani pomeriggio con la partita d'esordio contro Bassano (ore 16.00), si prosegue con i due "matinée" in cui i bianconeri affronteranno Forlì (sabato alle 10.00) e Trieste (domenica alle 10.00). Le gare saranno trasmesse in diretta streaming da ItalHoop su YouTube e Twitch.

Il roster bianconero:

Cesare Placinschi (ala, 2007), Leonardo Dei (guardia, 2007), Massimiliano Rigoni (guardia, 2006), Filippo Iobstraibizer (guardia, 2007), Niccolò Tonina (guardia, 2007), Filippo Andreatta (guardia, 2007), Alessandro Vece (guardia, 2006), Gabriele Papa (ala, 2007), Emanuele March (ala, 2006), Diego Zanella (ala, 2007), Nicola Dorigotti (guardia, 2007), Mattia Mazzurana (ala, 2007), Nicola Delana (ala, 2007), Matteo Guerrini (ala, 2007), Tobia Triggiani (guardia, 2007), Alessandro A Beccara (ala, 2007), Emanuele Ravaioli (guardia, 2007).

Coach: Nicolò Gilmozzi

Assistente: Samuele Turrina

Dirigente Accompagnatore: Alessio Dei

PRIMA GIORNATA - venerdì 9 settembre 2022

ore 16:00 Arena Altero Felici

Orange1 Basket Bassano vs Dolomiti Energia Trentino

SECONDA GIORNATA - sabato 10 settembre 2022

ore 10:00 Arena Altero Felici

Dolomiti Energia Trentino vs OneTeam Unieuro Forlì

TERZA GIORNATA - domenica 11 settembre 2022

ore 10:00 Arena Altero Felici

Pallacanestro Trieste vs Dolomiti Energia Trentino