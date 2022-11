Per Amos Mosaner il Collare d’oro al merito sportivo, ancora un premio per il trentino dopo la vittoria alle Olimpiadi nel curling

TRENTO. Altro prestigioso riconoscimento per Amos Mosaner a pochi giorni di distanza da quello ricevuto in occasione di "Trentino, campioni di sport". Il campione olimpico nel doppio misto di Pechino sarà insignito della massima onorificenza dello sport italiano: il collare d'oro.

"E' una grande emozione e un grandissimo onore ricevere questo riconoscimento", commenta Mosaner. "Quello che mi ha condotto fino a qui è stato un percorso impegnativo, molto impegnativo, ma allo stesso tempo coinvolgente e gratificante. Vorrei cogliere l’occasione per lanciare un messaggio ai giovani, in particolare a quelli che hanno risentito tanto dei lockdown e delle restrizioni e che ancora oggi faticano a ripartire. Lasciatevi trasportare dalle vostre passioni, fatevi coinvolgere, coltivatele con coraggio, sacrificio e costanza; vedrete che i risultati prima o poi arriveranno. E mentre lavorate per raggiungerli, godetevi il percorso".

Il 2022 è stato un anno ricco di grandi soddisfazioni e nuovi progetti per i campioni della Trentino Curling Cembra. Un percorso straordinario consolidato stasera in occasione dell'evento “Trentino, campioni di sport”. Appuntamento organizzato dall’assessorato provinciale all’artigianato, commercio, promozione, sport e turismo in collaborazione con Trentino Marketing per celebrare il mondo dello sport trentino e tutti coloro che contribuiscono a renderlo ricco e vivace con un impatto positivo per tutta la comunità.

Nel corso della serata, condotta dal giornalista Pierluigi Pardo con la partecipazione straordinaria della campionessa di fioretto Elisa Di Francisca, dopo la presentazione, da parte di Roberto Failoni assessore provinciale all’artigianato, commercio, promozione, sport e turismo e di Maurizio Rossini, Ceo di Trentino Marketing, degli strumenti per il sostegno dell’attività delle associazioni sportive e i maggiori eventi sportivi previsti nel 2023 in Trentino, gli atleti trentini, che hanno ottenuto importanti risultati a livello olimpico, mondiale e europeo nel 2022, sono saliti sul palco del PalaRotari a Mezzocorona per la premiazione.

Tra loro anche i campioni della Trentino Curling Cembra: Joël Retornaz, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella hanno ricevuto un riconoscimento per i risultati raggiunti ai Campionati Mondiali mentre Amos Mosaner è stato premiato per la vittoria conseguita nel doppio misto alle Olimpiadi di Beijing 2022.

“E' stato un 2022 molto pieno iniziato con i Mondiali e la storica medaglia di bronzo ai Mondiali di Las Vegas”, dice Mattia Giovanella prima di improvvisare, su richiesta di Pardo, una divertente dimostrazione di come si pratica il curling, ricordando quando sui social erano tutti impazziti per il curling e si cimentavano nel gioco utilizzando delle padelle. “Il curling è fatto di strategia, precisione e tecnica”, aggiungono Arman e Retornaz: “Non siamo in molti tesserati, siamo in circa 300. Io ho iniziato nel 1994 e solo ora ho raggiunto questi risultati. Il curling è cresciuto molto in questi anni. Siamo fieri di rappresentare il Trentino e l’Italia”.

La squadra, da poco rientrata in Italia dopo la trasferta Canadese e due tornei in Svizzera, partirà la prossima settimana per la Svezia dove, dal 19 al 26 novembre, parteciperà ai Campionati Europei.

La squadra

Joël Retornaz, Skip, 20.09.1983

Nato in Svizzera e trasferitosi a Cembra all’età di quattro anni ha iniziato la sua carriera nel curling nel 1994. Dopo aver giocato nelle giovanili è passato alle squadre nazionali rappresentando l’Italia come skip.

Medaglia di Bronzo Europei 2018

Medaglia di Bronzo Europei 2021

Medaglia di Bronzo Mondiali 2022

Olimpiadi Torino 2006

Olimpiadi Pyeongchang 2018

Olimpiadi Beijing 2022

13 Campionati Europei

8 Campionati Mondiali

14 volte Campione Italiano Assoluto

Mattia Giovanella, Lead, 27.10.1997

È la new entry della squadra. Ha iniziato a giocare con Sebastiano all’età di 8 anni. Dopo qualche anno lascia il curling per dedicarsi al calcio, ma nel 2018, a 21 anni, rimane colpito dall’entusiasmo per la partecipazione olimpica di Amos e Joël e decide di rimettersi in gioco.

Medaglia di Bronzo Europei 2021

Medaglia di Bronzo Mondiali 2022

Olimpiadi Beijing 2022

1 Campionato europeo

2 Campionati mondiali

Sebastiano Arman, Second, 17.01.1997

Ha iniziato a giocare a curling all’età di 7 anni a Cembra, sulla scia della passione per questo sport trasmessagli dal padre e dal fratello. Ha proseguito nelle giovanili entrando a far parte all’età di 14 anni della nazionale junior e partecipando ai primi campionati mondiali.

Medaglia di Bronzo Europei 2018

Medaglia di Bronzo Europei 2021

Medaglia di Bronzo Mondiali 2022

Olimpiadi Beijing 2022

5 Campionati Europei

4 Campionati Mondiali

5 volte Campione Italiano Assoluto

Amos Mosaner, Third, 12.03.1995

Ha iniziato all’età di 5 anni nelle squadre giovanili del Curling Cembra per proseguire poi nella squadra Junores Cembra con le prime gare internazionali. Da lì è passato nelle squadre nazionali gareggiando a livello mondiale.

Medaglia d’Oro Olimpiadi Beijing 2022

Medaglia di Bronzo Europei 2018

Medaglia di Bronzo Europei 2021

Medaglia di Bronzo Mondiali 2022

Olimpiadi Pyeongchang 2018

Olimpiadi Beijing 2022

7 Campionati Europei

6 Campionati Mondiali

9 volte Campione Italiano Assoluto