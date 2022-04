Solo vittorie a Torino per il Trento Thunders, i gialloblù vincono tre gare e si confermano in vetta alla classifica di coppa Italia

TRENTO. I Trento Thunders sono saldamente al vertice del girone nord. La squadra trentina, allenata da Marino Cemin e supportata da Franco Fedel, ha fatto il pieno di vittorie contro Alfieri Asti (sfidati due volte in giornata) e Minotauri Torino, con un controllo totale delle azioni in campo: 34 – 13; 57 – 6 e 55 – 0 i risultati finali.

Un periodo positivo per i trentini che domenica 3 aprile, reduci da due bowl (tornei) validi per il trofeo di Coppa Italia di flag football, sono rientrati da Torino con tre vittorie in altrettante gare.

Nonostante l’assenza del capitano Francesco Perri, le sfide in Piemonte sono state un'opportunità utile per permettere ai giocatori più giovani di ritagliarsi spazio e accumulare esperienza, tra questi ha spiccato Francesco Verones, classe 2006.

Un altro elemento chiave della giornata è stato il sempre più importante ruolo portato dalle ragazze dei Thunders: Eleonora Battisti e Maddalena Soini, che hanno contribuito alla causa gialloblù. Le due giovani atlete fanno parte del gruppo di appassionate di football, una decina in totale, che da ormai due anni si allenano con la squadra, nella speranza di fondare una compagine tutta al femminile.

L’ultimo torneo valido per decretare la classifica del girone si terrà in casa, a Trento, domenica 24 aprile al Campo Fersina di Trento Sud. Sarà l’occasione per i Thunders di mettersi alla prova contro i temibili Heroes Milano, già domati nel primo bowl di metà marzo, ma con grande fatica e impegno.

Dopo il terzo posto conquistato l'anno scorso nel campionato di seconda divisione di flag football e gli ottimi risultati conseguiti fin qui nella scalata alla Coppa Italia, le aspettative e la voglia di vertice della società guidata da Francesco Ciaghi sono molto alte.

Domenica 10 aprile prossima sarà, invece, la volta della squadra di football, impegnata nel Campionato Italiano di Football a 9 giocatori. Dopo la pesante sconfitta rimediata il 19 marzo scorso contro i Giants Bolzano è tempo per i Thunders di sfidare i Mexicans Pederobba in uno scontro valido per l’accesso ai playoff.

La compagine di tackle (il football con placcaggi e protezioni), allenata per il terzo anno da Vittorio Munerol, è chiamata a riscattarsi in casa sempre al Campo Fersina alle 14 di questa domenica.