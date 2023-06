Al via la vendita dei biglietti per la Trentino Basket Cup. L'Italia contro la Turchia. Sul parquet anche Capo Verde con Walter Tavares e la Cina di Sasha Djordjevic

TRENTO. L'Italbasket è pronta a tornare a Trento. Un'estate trentina per gli azzurri. Dopo dieci giorni di training camp a Folgaria, il gruppo allenato da coach Gianmarco Pozzecco sbarca poi nel capoluogo per partecipare all’ottava edizione della Trentino Basket Cup. Il torneo alla Blm Group Arena (venerdì 4 e sabato 5 agosto) che segna una tappa di avvicinamento alla Fiba World cup di fine agosto.

Gli azzurri saranno impegnati nella semifinale, venerdì 4 agosto, contro la Turchia, nazionale allenata da coach Ergin Ataman, per due volte vincitore dell’Eurolega con l’Efes. L'altra gara è tra Capo Verde del centrone del Real Madrid Walter Tavares e la Cina di coach Sasha Djordjevic. Le finali sono poi previste per sabato 5 agosto.

I biglietti delle partite di questa Trentino Basket Cup sono già in vendita e sono acquistabili online (Qui info) e nei punti vendita del circuito Vivaticket. Attiva la possibilità di recarsi all'Aquila Store di Corso del lavoro e della scienza a Trento.

Per i settori "Tribuna", "Gradinata" e "Curva", fino al 4 luglio il prezzo dei biglietti è in promozione spciale per quanto riguarda la singola giornata (che comprende le due partite in programma) e per il "Pack Two Days" che permetterà di vedere tutti e quattro i match della Trentino Basket Cup senza perdersi nulla del grande spettacolo offerto dalle quattro nazionali.

IL PROGRAMMA ALLA BLM GROUP ARENA

Venerdì 4 agosto

Ore 18.00 | Capo Verde – Cina

Ore 20.30 | Italia - Turchia

Sabato 5 agosto

Ore 18.00 | Finale 3-4 posto

Ore 20.30 | Finale 1-2 posto