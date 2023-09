Capolavoro Christian Merli. In Slovenia arriva la nona vittoria in altrettante gare e il pilota trentino è campione europeo

TRENTO. Nona vittoria consecutiva e Christian Merli è campione europeo 2023. Il pilota trentino, con la sua Osella FA 30 Judd Lrm, ha vinto la penultima tappa della competizione continentale in Slovenia, la 29esima edizione della cronoscalata Ilirska Bistrica.

Un successo che consente a Merli di laurearsi campione europeo con una gara di anticipo. Il portacolori della scuderia Vimotorsport è salito sul gradino più alto del podio in tutte le gare in programma: Francia, Austria, Spagna, Portogallo, Repubblica Ceca, Italia, Polonia, Svizzera e in Slovenia.

“Nona vittoria consecutiva stagionale e quinto titolo di campione europeo", commenta Merli. "E' andato tutto al meglio seppur in un tracciato di gara con molte ripartenze. Abbiamo fatto la differenza nei tratti guidati".

L’ultima gara del campionato europeo 2023 è in programma a metà settembre con la 42esima Buzetski Dani in Croazia.

"Non è stato facile con le nuove regole della Fia che ci hanno imposto un limite di giri motore causando la perdita di trentacinque cavalli. Non poco rispetto alla concorrenza. A inizio stagione puntavo al titolo e in ogni gara abbiamo dato l’anima. Nulla era scontato e sono felicissimo. Se ripenso al passato mi viene un nodo in gola. Ho iniziato a crederci dopo le prime gare e abbiamo lavorato moltissimo sulla nostra Osella. Ringrazio indistintamente tutte le persone che mi hanno aiutato”, conclude Merli.