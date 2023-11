Christian Merli premiato in Portogallo: è campione europeo della velocità in montagna per la quinta volta. "E' sempre un'emozione incredibile ascoltare l'inno"

Il driver di Fiavè, già vincitore del titolo nel 2018, 2019, 2021, 2022 e 2023, si è recato a Braga per ottenere il riconoscimento, come pilota più forte del Vecchio Continente. Nel prossimo fine settimana si regalerà, invece, un momento "diverso", di puro divertimento nel rally del Brunello in Toscana

TRENTO. In Portogallo, questa volta non per correre, ma per ritirare il meritato premio. Christian Merli è volato a Braga per la consegna ufficiale del riconoscimento quale vincitore del campionato europeo della montagna 2023. Per il driver di Fiavè si tratta del quinto titolo conquistato, dopo quelli ottenuti nel 2018, 2019, 2021 e 2022, al termine di una stagione esaltante, che l'ha visto vincere nove delle dieci gare in programma, con un secondo posto nella prova conclusiva, disputata ad ottobre in Croazia, a risultato già acquisito.

"E' stata una bellissima festa - commenta Merli - andata in scena nella città dove si corre la Rampa de Falperra. Sabato siamo stati portati in tour per visitare le bellezze di questa splendida città. Nelle nostre lunghe trasferte non capita mai di avere momenti liberi: si arriva al paddock della corsa e, tra una prova e l'altra, si lavora per sistemare la macchina. Non c'è mai tempo per girare, ammirare i panorami e gli scorci. Stavolta mi sono goduto anche il contesto e, alla sera, si è tenuto il Gran Galà di premiazione. Sono state proiettate immagini delle gare e poi ho avuto l'onore di salire sul palco per ascoltare l'inno d'Italia: è stata davvero una grande emozione. Poi è avvenuta la consegna della coppa e, devo dire, che è veramente fantastico vedere il mio nome a fianco di campioni del calibro di Scarfiotti, Merzario, Nesti, Irlando, Schetty, Zardo, Faggioli e Tschager. Frequento le salite d'Europa ormai dal 2016 e, durante questo percorso, ho conosciuto tante splendide persone e l'appuntamento di Braga ha rappresentato un bellissimo momento di chiusura della stagione".

L'annata delle gare in montagna è terminata, ma Merli si regalerà un momento di puro divertimento nel prossimo fine settimana, visto che parteciperà al rally del Brunello, in programma nella zona di Montalcino.

"Ho deciso di "farmi" un regalo - conclude il pilota trentino - e gareggio sullo sterrato del rally del Brunello al volante di una Skoda Fabia Evo. Nelle gare in salite trascorro tre giorni nel paddok per correre, poi, effettivamente cinque minuti, mentre nei rally è l'opposto: si è sempre in macchina con qualche piccola sosta intermedia. Il rally è sempre stata una disciplina che mi affascina, percorrendo i tratti del Sanremo quando faceva parte del campionato del mondo. Dieci prove speciali all'insegna del divertimento".