Lba Playoff G2, Tortona è la kriptonite di Trento e la serie va sul 2-0. Molin: "Finché c'è speranza ci proviamo". PAGELLE

I trentini non riescono a passare al PalaFerraris e devono concedere il 2-0 alla Bertram Yachts. Molin: "Tortona ha vinto con merito, attaccando con sagacia i nostri punti deboli. Noi abbiamo gestito male i contropiedi e i rimbalzi in attacco"

CASALE MONFERRATO. Gara 2 dal sapore amaro per Trento, che ancora una volta deve ritirarsi di fronte a Tortona. I piemontesi sembrano essere la kriptonite degli aquilotti, che in cinque incontri stagionali, quasi tutti giocati sul filo del rasoio, non riescono mai ad avere la meglio.

Anche questa volta i trentini partono bene, sulle note di un 4-11 iniziato da Conti e scandito dai colpi di Flaccadori e Grazulis. I padroni di casa però si riprendono in fretta, ribaltando la situazione entro la fine del primo quarto con sulle spalle del cecchino Radosevic e un Christon assolutamente in partita. Proprio Christon nel secondo quarto inizia a scavare il divario con la Dolomiti Energia, che, nonostante qualche gioco di prestigio di Spagnolo è costretta a tornare negli spogliatoi con 7 lunghezze di svantaggio (41-34).

Al ritorno sul parquet i trentini accorciano a -3, guidati da un ottimo Grazulis, ma vengono ricacciati indietro, stavolta da Macura e Cain, padroni del pitturato. Il divario rimane più o meno lo stesso fino all’ultimo quarto, quando l’Aquila riesce a riaprire la partita, rischiando anche di agguantare la Bertram Yachts negli ultimi secondi. Alla fine però i ragazzi di Ramondino riescono a mettere il risultato in cassaforte, portando la serie sul 2-0 (84-81).

Coach Molin: “Penso che questa sera Tortona abbia vinto con merito. È stata una partita che, sebbene sia stata combattuta, ha giocato in modo molto solido, attaccando con sagacia i nostri punti deboli. Noi nella prima parte non abbiamo saputo gestire bene i contropiedi, mostrando spesso un attacco troppo eccitato e difficile da controllare. Poi quello che ha fatto la differenza sono stati i rimbalzi in attacco, che hanno permesso a Tortona di controllare la partita. Il nostro approccio psicologico? Io credo che, proprio perché sono state partite molto combattute, abbiamo sempre avuto la convinzione di riuscire a far nostro un risultato positivo. Poi dobbiamo confrontarci con la qualità di Tortona, che ha molte armi e le sa usare. Noi siamo sereni e scenderemo in campo a Trento consapevoli delle nostre virtù e delle nostre debolezze. Finché c’è speranza ci proviamo”.

CONTI 6 – Risoluto, in difesa fa il suo lavoro e offensivamente è il primo a squillare la carica, anche se in attacco lo si vede poco dopo il primo quarto.

SPAGNOLO 6,5 – Mette in luce il suo talento con un paio di magate incredibili che lo portano a raccogliere 17 punti conditi da 5 rimbalzi. Peccato non riesca a coinvolgere molto i compagni e sia anche responsabile per 3 palle perse.

FORRAY 6,5 – Coriaceo in difesa e deciso in attacco, è semplicemente il capitano, sempre pronto a trascinare i compagni all’ennesimo assalto del fortino.

FLACCADORI 6 – Non si prende il palcoscenico e dall’arco non riesce a infilarne neanche una, ma riesce a coinvolgere i compagni più volte, come evidenziato dai suoi 5 assist.

UDOM 5 – La voglia c’è, ma si lascia scappare più volte qualche errore ingenuo che costa caro alla squadra.

CRAWFORD 5,5 – Fuori per 5 falli e serata decisamente no al tiro, che dovrebbe essere la sua specialità.

LADURNER 6 – Pochi minuti in campo e sempre contro lunghi di grande qualità, ma il giovane di Merano riesce comunque a far emergere un paio di azioni di qualità.

GRAZULIS 7 – Top scorer della serata con 19 punti a cui aggiunge 7 rimbalzi. Il lettone si fa notare con una partita di qualità da ripetere venerdì sperando in un risultato migliore.

ATKINS 5 – Prestazione discontinua e fuori per 5 falli. Un giocatore molto diverso da quello visto in Gara 1.

LOCKETT 6 – Anche stasera buona difesa e in attacco prestazione solida. Peccato per il risultato finale.

BERTRAM YACHTS DERTHONA TORTONA – DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 84-78

(18-17; 23-17; 25-24; 18-30)

BERTRAM YACHTS DERTHONA TORTONA. Christon 18, Mortellaro, Candi 5, Tavernelli 2, Filloy 7, Severini 4, Harper 16, Daum 8, Cain 9, Radosevic 8, Macura 7, Filoni. Allenatore: Marco Ramondino.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO. Conti 3, Spagnolo 17, Forray 9, Flaccadori 9, Udom 4, Crawford 5, Ladurner 2, Grazulis 19, Atkins 6, Lockett 7. Allenatore Emanuele Molin.