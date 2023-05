L'Itas Trentino è campione d'Italia, Trento domina Civitanova e vince il quinto scudetto della sua storia

Alla Blm Group Arena è festa per la Trentino Volley. La formazione di Lorenzetti conquista il quinto scudetto della sua storia, battuta Civitanova in gara 5 dei playoff

TRENTO. Lo scudetto del volley torna in Trentino dopo 8 anni. L'Itas è campione d'Italia. Alla Blm Group Arena finisce 3-0. E' festa per la formazione di Angelo Lorenzetti. I gialloblù tengono il fattore campo in gara-5 della finale playoff, scuce il tricolore dal petto di Civitanova per portarlo a Trento. Si chiude 3-2 una serie equilibrata.

A sei stagioni dall'ultima finale, persa proprio contro la Lube, i trentini in un palazzetto bollente e in una gara tesa ma solida si prendono la rivincita. Dopo tre successi consecutivi, sempre contro Perugia (con un buco in mezzo per la mancata assegnazione dello scudetto a causa dell'interruzione per Covid), si ferma la corsa di Civitanova e Trentino Volley ritorna a essere la squadra più forte d'Italia per la quinta volta nella sua storia.

La Lube ha impattato il confronto all'Eurosuole Forum venerdì scorso per pareggiare i conti e bloccare il possibile match point trentino, ma questa i giocatori di Trentino Volley, sospinti dal pubblico, offrono una prestazione solida e costante, una gara affrontata a viso aperto e senza paura di rischiare per il colpo grosso. I trentini imbrigliano Civitanova che non riesce a trovare soluzioni nell'arco dei tre set.

E' il quinto scudetto (gli altri sono stati vinti nelle stagioni 2007/08, 2010/11, 2012/13 e 2014/15) che arricchisce ulteriormente l'incredibile bacheca di via Trener. Un tricolore che si affianca alle 3 coppa Italia e alle altrettante Supercoppa Italiana per rimanere sul suolo nazionale. Poi ci sono i 5 mondiali per club, un record (un altro primato è il poker consecutivo tra il 2009 e il 2012, più la coppa iridata del 2018), le 3 Champions league e una coppa Cev.

Questo scudetto consente a Trento di portarsi in quinta posizione nella classifica all time dei titoli di SuperLega per squadra. Un piazzamento condiviso con Avia Pervia Modena, Robur Ravenna e Ruini Firenze. Davanti ci sono Modena a quota 12 tricolori, Treviso (9), Parma (8) e Civitanova a 7 allori.

Una storica stagione da incorniciare per la società di via Trener: tricolore maschile e la promozione in massima serie e l'ingresso nell'elite nazionale del volley della formazione femminile allenata da Stefano Saja e guidata in campo da Francesca Michieletto, mvp delle finali di A2.