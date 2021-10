Via libera alla legittima difesa contro i cinghiali per gli agricoltori in Liguria. In arrivo anche i cacciatori "specializzati"

La Regione Liguria ha deciso di ampliare le possibilità di intervento per i proprietari fondiari e gli agricoltori. Nelle nuove regole sul controllo degli ungulati approvate dalla giunta, compare la figura del cacciatore "specializzato"