In una sola notte morti 27 Ibis eremiti. I promotori del progetto: ''Il cambiamento climatico ha anche questi effetti''

Questi rarissimi uccelli sono stati vittime del ciclone Denise che a fine novembre ha portato un'ondata di maltempo anche in Toscana colpendo anche l'Oasi Wwf Laguna di Orbetello, sito di svernamento dell'Ibis eremita. ''Per il primo anno nella storia del progetto di ripopolamento il numero esemplari non crescerà. La popolazione è ancora composta da circa 195 uccelli provenienti dalle nostre quattro colonie migratorie di riproduzione''

TRENTO. In una sola notte sono morti 27 Ibis eremita. Una vera strage che, come si legge sulla pagina del progetto Life dedicato alla preservazione della specie in Europa, con tutte queste perdite ''rappresenta dei grandi ostacoli per il progetto. Per i due genitori adottivi Helena e Lisa è particolarmente triste che tra le vittime ci sono 12 giovani allevati da loro quest'anno''.

Cosa è successo? Il 21 e 22 novembre, il ciclone Denise ha portato un'ondata di maltempo in Corsica, Sardegna e in gran parte dell'Italia, compresa la Toscana. Ha provocato vaste inondazioni e danni a causa della tempesta. Purtroppo anche l'Oasi Wwf Laguna di Orbetello, sito di svernamento dell'Ibis eremita, è stata gravemente colpita dal ciclone. Questo ha causato le perdite più elevate registrate nel progetto a causa di un singolo evento. 27 Ibis eremita in una sola notte.

''Finora - spiega Life Ibis - a causa del terreno accidentato, sono stati trovati solo tre uccelli morti. Per gli altri uccelli colpiti, si conosce solo la posizione dell’ultima coordinata trasmessa dai loro dispositivi Gps. La responsabile degli uccelli Corinna Esterer si sta recando in Toscana per cercare gli ibis con l'aiuto di un cane da pista addestrato. Abbiamo anche richiesto l'aiuto di specialisti per cercare i dispositivi Gps con i metal detector. Tuttavia, abbiamo perso le speranze che qualcuno degli uccelli sia ancora vivo. Ciononostante, speriamo di capire meglio le cause e la dinamica degli incidenti''.

Per ora i promotori del progetto spiegano che stanno ipotizzando cosa possa essere successo sulla base dei dati disponibili. ''Le posizioni degli uccelli persi sono ampiamente distribuite all'interno dell'Oasi Wwf e arrivano fino a 3 chilometri a est. Una singola posizione - spiegano - si trova addirittura a 5 chilometri di distanza dall'Oasi. Si ipotizza quindi che gli uccelli siano stati disturbati dai loro posatoi notturni nell'Oasi durante il ciclone e siano stati catturati dalla tempesta. È probabile che lo sfinimento e i traumi da collisione abbiano portato alla morte. L'autopsia dei due corpi ritrovati conferma questa ipotesi''.



Nel dettaglio si contano 12 giovani allevati dalle due madri adottive umane Helena e Lisa (QUI LA LORO STORIA). ''Altre perdite riguardano 3 uccelli della colonia Burghausen, 5 uccelli della colonia Kuchl e 6 uccelli della colonia Rosegg. Un'altra vittima è uno dei 10 giovani di una colonia in volo libero di Fagagna, in Friuli, che è migrato nella zona di svernamento con i nostri uccelli. Nessun uccello della colonia di Überlingen è stato colpito, soprattutto perché la maggior parte di questi uccelli si trovava ancora a nord delle Alpi. La popolazione è quindi ancora composta da circa 195 uccelli provenienti dalle nostre quattro colonie migratorie di riproduzione, più 9 giovani integrati da Fagagna, in Friuli, e 4 giovani integrati dalla colonia stanziale di Grünau, in Alta Austria, anch'essa migrata in Toscana con i nostri uccelli''.

Quando si reintroduce e si gestisce una popolazione di animali selvatici, tali eventi stocastici devono essere previsti e inclusi nella modellazione e nella pianificazione strategica e ciò, ovviamente, riguarda anche il progetto dell'Ibis eremita. ''Tuttavia - concludono dal progetto Life - questo è il primo anno nella storia del progetto in cui la popolazione non crescerà. Ciò che ci preoccupa maggiormente in questo contesto è la previsione che il numero e l'intensità di tali disastri ambientali aumenteranno in futuro a causa dei cambiamenti climatici. Ciò rappresenterebbe un altro effetto negativo del cambiamento climatico, oltre alla migrazione autunnale sempre più ritardata, che anche quest'anno avrebbe causato perdite significative senza il nostro intervento. Quando abbiamo presentato la domanda per l'attuale progetto LIFE, avevamo già valutato le conseguenze del cambiamento climatico come una potenziale minaccia per la popolazione. Questo sembra essere confermato ora e stiamo discutendo le possibili misure per compensare questi effetti e garantire la sopravvivenza sostenibile della popolazione rilasciata''.