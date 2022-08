Siccità, ecco il lago che non c'è più (e il borgo che è riemerso). Facchin: "Una situazione desolante, ci crescono perfino le erbacce"

Foto a destra di Marcello Gatti

PORDENONE. C'è chi un anno fa a quest'ora vi navigava in kayak e chi oggi invece vi passeggia indisturbatamente, perché di acqua nel lago di Redona al momento non ce n'è.

É un lagoe che veniva costruito nel 1952: lavori che comportavano lo sbarramento del fiume Meduna e, i cui resti emergono dalle acque quando i loro livelli si abbassano o, ancora,

"D'estate, purtroppo, la parte del bacino che conferirebbe una maggior vista panoramica da anni va in secca - racconta a Il Dolomiti Rosetta Facchin, sindaca di Tramonti di Sotto - abbiamo una convenzione con Edison che gestisce la parte idraulica del territorio: l'acqua viene prelevata (ogni estate) per abbeverare le colture della bassa friulana o per emergenze idriche. Non si stupirà se le dico che oggi il lago (dopo siccità e assenza di precipitazioni) è completamente asciutto: vorrei poter chiudere gli occhi - confessa - è davvero desolante".

"La nostra è una zona che andrebbe valorizzata ma sembra quasi che questa parte del Friuli nemmeno esista - aggiunge la sindaca - la Regione ci ha fatto tante promesse ma non le ha mantenute - continua - noi nel nostro piccolo abbiamo cercato di fare quanto abbiamo potuto: speriamo che le cose prima o poi migliorino".

Una situazione, quella del lago di Redona, che quest'anno è divenuta più che mai "disastrosa: gran parte del lago mostra rive spoglie - dichiara Facchin - non le avevamo mai viste così prima d'ora. Il bacino è asciutto da talmente tanto tempo che sono riuscite a crescere anche le erbacce".

Una zona famosa per le "casette" che solitamente emergono dall’acqua, quella che oggi si mostra priva di risorse idriche e con costruzioni divenute ormai "ruderi che rischiano di cedere poiché non vi è più la forza dell'acqua a sostenerli - conclude la sindaca - speriamo che la Regione prima o poi intervenga e che capisca che questa è una zona che merita e che potrebbe garantire oltretutto un turismo ecosostenibile".