Il lupo fra i giardini delle case (VIDEO): le immagini dalla val di Fiemme diventano virali ma serve più informazione

Dalla val di Fiemme stanno arrivando diversi video che mostrano un lupo che si aggira furtivo tra le case e le auto. In questi casi è importante ricordare che non bisogna lasciarsi andare ad allarmismi ingiustificati

PREDAZZO. In questi giorni dalla val di Fiemme stanno arrivando diversi video che mostrano un lupo che si aggira furtivo tra le case e le auto. Non è chiaro se sia lo stesso esemplare ma le immagini sono diventate in breve tempo virali e sono state postate anche sul gruppo Facebook “Fiemme e Fassa il ritorno del lupo”, che si occupa di fare informazione su questi grandi carnivori.

La sindaca di Predazzo, Maria Bosin, ha confermato che le immagini sono state girate nel suo paese. Nelle scorse ore invece un lupo è stato ripreso nella zona del lago di Tesero. Potrebbe essere lo stesso esemplare ma per ora non sono arrivate conferme ufficiali. In questi casi però è importante ricordare che non bisogna lasciarsi andare ad allarmismi ingiustificati.

Da tempo infatti i lupi sono tornati in Trentino e di conseguenza è diventato più facile incontrarli. In queste situazione, per evitare che questi grandi carnivori si abituino alla presenza dell’uomo, bisogna evitare di mettere in atto comportamenti pericolosi, cosa che molto spesso non avviene.

In particolare non si deve dar loro da mangiare, in questo senso è indispensabile mantenere una corretta gestione dei rifiuti che non vanno abbandonati ma devono essere conferiti solo all’interno dei bidoni. Inoltre è bene evitare di lasciare cibo all’esterno delle proprie abitazioni, anche se questo fosse destinato ai propri animali domestici.

Allo stesso modo i cani vanno tenuti al guinzaglio mentre si è a passeggio oppure in appositi recinti qualora rimanessero all’esterno. In questi casi sarebbe utile che le autorità provinciali si adoperassero per una corretta e capillare informazione.