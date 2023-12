"Rabbia e sconcerto", Verdi e Sinistra contro la pista da bob "light": "Capricci leghisti mettono a rischio sicurezza atleti e la reputazione dell'Italia"

La senatrice di Alleanza Verdi e Sinitra, Aurora Floridia sulla pista da bob "light" a Cortina: "Nonostante tutte le oggettive criticità emerse nei mesi scorsi e i tempi tecnici ormai scaduti, il ministro Salvini si è incaponito a portare in Veneto il trofeo per il presidente leghista Zaia, utilizzando soldi pubblici in un periodo di forte incertezza economica"

CORTINA D'AMPEZZO. "Rabbia e sconcerto", queste le parole di Aurora Floridia. La senatrice Alleanza Verdi e Sinistra commenta la pubblicazione del nuovo bando per realizzare una versione "light" della pista da bob a Cortina d'Ampezzo. Una soluzione che non convince assolutamente. "Nonostante tutte le oggettive criticità emerse nei mesi scorsi e i tempi tecnici ormai scaduti, il ministro Salvini si è incaponito a portare in Veneto il trofeo per il presidente leghista Zaia, utilizzando soldi pubblici in un periodo di forte incertezza economica".

Dopo le gare andate deserte e la trattativa privata che non è decollata, il progetto sembrava ormai destinato a finire nel cassetto. Ma nelle ultime ore è emersa la possibilità di costruire un impianto in forma ridotta. Un bando di gara da 81.610.000 euro (Qui articolo).

Fin da subito il mondo ambientalista ha manifestato più di qualche preoccupazione sul progetto light. "Poco importa che i debiti graveranno a lungo sul Comune di Cortina a rischio default", aggiunge Floridia. "Ininfluente il fatto che il governo si era impegnato, con un nostro ordine del giorno, a individuare soluzioni alternative, nel rispetto dei criteri di trasparenza e di compatibilità ambientale e finanziaria".

I tempi sono strettissimi ma adesso tocca alle aziende presentare un'offerta. "Sordi anche alla posizione espressa del Cio, che ha ribadito nuovamente la soluzione a favore di un impianto già esistente e già operativo, anche in considerazione della tempistica molto stretta del Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026. Tempistica che mette letteralmente in allarme anche in merito alla sicurezza degli atleti che il nuovo impianto messo a bando non potrà garantire e per il quale servirà probabilmente una deroga, mancando i tempi tecnici per il collaudo. Ci auguriamo che non si prendano scorciatoie pericolose solo per avere il classico trofeo di cui vantarsi. I soliti quadri di partito leghista stanno facendo fare anche una pessima figura all’Italia, vanno fermati", conclude Floridia.