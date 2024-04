Trovata in difficoltà nel giardino di una casa, torna a spiccare il volo una poiana curata dai veterinari del Parco d'Abruzzo

Foto di Andrea Amici

L'AQUILA. Trovata in difficoltà nel giardino di una casa, è tornata a spiccare il volo negli scorsi giorni, una poiana curata dai veterinari del Parco d'Abruzzo, Lazio e Molise. La sua storia è stata resa nota dagli stessi referenti della realtà che raccontano: "Il Servizio veterinario del Parco ha rimesso in libertà una poiana precedentemente recuperata nella zona di Alfedena su segnalazione di un cittadino".

Lanciato l'allarme, il rapace era stato prontamente soccorso dai veterinari dopo essere stato rinvenuto "in condizioni fisiologiche compromesse a causa di un trauma ad un'ala dovuto da un impatto, presumibilmente un investimento". Si tratta di un "rapace di medie dimensioni dalla siluette elegantissima, appartenente alla famiglia degli accipitridi così come l'aquila reale, il biancone e il nibbio".

Una specie molto diffusa in Abruzzo, "abile predatore dedito alla caccia di piccoli mammiferi di cui si nutre in territori aperti, anche vivendo in ambienti prettamente boschivi". Grazie alle cure prestate dagli esperti, per la poiana recuperata (e curata) è stato possibile tornare in natura.

"Grazie all'eccellente percorso effettuato, l'animale è stata liberato nel Comune di Alfedena, con la speranza che possa continuare ad avere lunga vita e, perché no, avere successo riproduttivo nel corso della stagione degli amori da poco iniziata", concludono con grande soddisfazione dal Parco d'Abruzzo.