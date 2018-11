Malghe a Castello: al via la Rassegna dei formaggi di malga della Valsugana

Ebbene, la 10° Rassegna dei formaggi di malga della Valsugana si terrà proprio nella splendida cornice di Castel Ivano, ai piedi del monte Lefre. Perchè il formaggio di malga è sì un prodotto povero, legato alla tradizione contadina, ma rappresenta una assoluta eccellenza casearia, degna di essere messa in mostra in una vetrina esclusiva.

La Rassegna, proposta dalla Fondazione de Bellat per domenica 11 novembre, vedrà la partecipazione di oltre 30 formaggi prodotti da 20 malghe della Valsugana: formaggi freschi della stagione 2018, appena conclusasi, e formaggi stagionati del 2017, provenienti dagli areali del Lagorai e delle Vezzene.

Un’occasione per i malghesi di far valutare il proprio prodotto da una giuria di esperti, che assaggeranno i diversi formaggi e decreteranno i vincitori. Ma un’occasione anche per i visitatori di degustare le specialità casearie della Valsugana, prodotte a partire dal latte “nobile” dei pascoli di alta montagna.

Agli assaggi liberi verranno affiancate degustazioni guidate, arricchite dall’abbinamento con i vini ed i mieli del territorio. E per chi volesse approvvigionarsi di qualche pezzo di ottimo formaggio, vi sarà la possibilità di acquistare il nostrano di malga direttamente dal produttore.

Ospite d’onore della Rassegna la Carnia, in Friuli Venezia Giulia, che sarà presente con un casaro di malga, Luca Petris. Luca racconterà la sua esperienza di malghese e di imprenditore, impegnato in un percorso di valorizzazione del prodotto di alpeggio. L’appuntamento per conoscere Luca ed il suo formaggio, il Çuç di mont, è alle ore 10 nelle segrete del castello.

Si spalanchino dunque i portoni ed abbiano inizio le danze! Per un giorno sarà il formaggio di malga il padrone indiscusso del castello. Programma completo sul sito della Fondazione de Bellat: http://www.fondazionedebellat.org/wp-content/uploads/2018/07/4124-pieghevole.pdf