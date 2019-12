Carollo-Mercatino, anche il secondo round va a Comune e Apt. Ecco l'ordinanza del Tar

TRENTO. Nuovo ko per il dj roveretano Agostino Carollo e i Mercatini di Natale di Trento al momento sono salvi. Ieri il Tar, infatti, non ha accolto l'istanza cautelare proposta con il secondo ricorso e che riguarda l'autorizzazione di occupazione del suolo pubblica rilasciata dall'Apt.

La questione, però, non è al momento chiusa. I giudici, infatti, dovranno ora pronunciarsi nel merito sulle richieste e la data dell'udienza sarà fissata a breve. La decisione, però, arriverà ormai il prossimo anno e nel caso sia data ragione al dj roveretano potrebbe arrivare anche un risarcimento. Viceversa potrebbero essere il Comune e l'Apt a chiedere i danni al dj visto che fino all'ultimo si è rimasti tutti con il fiato sospeso e si è temuto che uno dei più importanti (anche sul piano economico) eventi della provincia potesse saltare.

Come detto si tratta della seconda decisione del Tar, il 21 novembre scorso, infatti, poco prima dell'inaugurazione del Mercatino, era già stata respinta la prima richiesta di sospensiva (QUI L'ARTICOLO). Tra l'altro anche questa volta Carollo è stato condannato a pagare le spese di giudizio. ''Il Tribunale regionale - si legge nell'ordinanza qua sotto - di giustizia amministrativa per la Regione autonoma del Trentino–Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, respinge la domanda cautelare di cui in motivazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento a favore dell’amministrazione comunale di Trento e della controinteressata Azienda per il turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi delle spese della fase di giudizio nella misura euro 500,00, oltre ad accessori di legge, per ognuna di esse''.

QUI L'ORDINANZA