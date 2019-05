Europee, è Roberto Battiston il candidato locale più votato in provincia: per lui 22.027 preferenze

TRENTO. È Roberto Battiston (Pd), con 22.027 preferenze personali raccolte in Trentino, il candidato trentino più votato in provincia. Questo il risultato dello scrutinio, portato a termine, delle 529 sezioni della provincia (quello delle 11.652 sezioni del collegio del Nordest è ancora in corso).

Il candidato del Partito democratico ha battuto, per voti raccolti in Trentino, anche due big in lista con lui, Carlo Calenda (che si piazza secondo per voti in provincia con 14.584 voti) e Cécile Kyenge (5.048).

Sui 5.244 voti in provincia si attesta anche il candidato trentino della Lega Matteo Gazzini. Nella classifica dei candidati locali più votati in provincia svetta anche il candidato della Svp ed europarlamentare uscente Herbert Dorfmann (8.262 voti in Trentino). Per la stessa lista Claudia Segnana ha raccolto, in provincia, 1.613 preferenze personali.

Mario Malossini (3.483), candidato con Forza Italia, nella sua lista è secondo per voti in Trentino, dove gli elettori di Forza Italia hanno comunque (anche se di poco) preferito il capolista Silvio Berlusconi (3.647).

Angelo Bonelli (Europa verde) è stato scelto 1.058 volte in Trentino, Renate Holzeisen (+Europa) 507, Matteo Segatta (la Sinistra) 1.033. Francesca Gerosa (Fratelli d'Italia) ha ottenuto in provincia 1.380, arrivando seconda della sua lista per voto in Trentino dopo Giorgia Meloni (3.063).

I voti a livello locale di Cristiano Zanella (Movimento cinque stelle) sono stati 2.715, quelli di Ivo Tarolli (Popolari) 579, quelli di Caterina Foti (Forza nuova) 15.