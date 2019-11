Maltempo, nuovo messaggio della Protezione civile: nelle prossime ore ancora pioggia, vento e neve a quote anche basse

TRENTO. Dopo una breve pausa torna il brutto tempo in Trentino. Questa mattina la Protezione civile ha emesso un messaggio mirato per precipitazioni abbondanti, nevose in montagna.



Per tutta la giornata di domani, venerdì 15 novembre, sono previste precipitazioni intense e diffuse con valori cumulati medi di 50 – 70 millimetri nelle 24 ore, e localmente anche maggiori.

La perturbazione di carattere sciroccale sarà accompagnata da venti sudorientali anche forti. Il limite delle nevicate si attesterà mediamente sopra i 1500 metri a sud, mentre a Nord e nelle valli più strette potrà scendere fino a circa 1000 metri. Sui settori occidentali e settentrionali sono attesi 30 – 50 cm di neve attorno ai 1600 - 1800 metri.



Da sabato a lunedì permarranno condizioni variabili con fasi di precipitazioni perlopiù deboli o moderate, nevose oltre 1200 metri circa.