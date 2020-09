Comitiva di scout intossicata. Almeno una dozzina di giovani accusa sintomi: sul posto il 118

Gli operatori sanitari si trovano a Brentonico per capire cosa può essere successo. I ragazzini sono in totale 47 e quelli che accusano vomito e altri sintomi sono, al momento, una dozzina

BRENTONICO. Una cinquantina di giovani coinvolti e una dozzina che stanno accusando sintomi e ora sono in osservazione speciale. E' questo il bilancio di una serie di malori che ha coinvolto un gruppo scout sul Monte Baldo.

I casi non sembrano fortunatamente gravi ma sul posto si sta recando il 118 con le ambulanze e i medici del caso. Il gruppo scout, formato da 47 ragazzi, si trova in Polsa a Brentonico quando alcuni di loro hanno accusato i primi malesseri tra vomito e dolori allo stomaco.

L'evento riporta alla mente quanto accaduto in due episodi a fine gennaio e inizio febbraio in Val di Sole a Folgarida quando si erano verificate due maxi emergenze. In quei casi alcuni ragazzi in vacanza in Trentino avevano iniziato a sentirsi male tra vomito e forti dolori allo stomaco. Nel primo caso il virus aveva contagiato un centinaio di giovani (Qui articolo), mentre nel secondo una trentina di studenti (Qui articolo). Si era poi appurato che si era trattato del norovirus un agente infettivo che si propaga direttamente da persona a persona oppure tramite alimenti contaminati ma soprattutto per contatto con superfici contagiate.

Al momento non si sa cosa sta succedendo a Brentonico. Fortunatamente la situazione non sembra grave ma il personale di Trentino emergenza e gli operatori dei centri dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari sono sul posto per comprendere l'accaduto.