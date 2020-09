Coronavirus, 23 contagi in 24 ore: molti casi in Val di Fiemme. A Trento 5 nuovi positivi

La mappa del contagio comune per comune. Oggi in Alto Adige è stata chiusa la prima scuola della regione per un focolaio tra gli studenti

TRENTO. Sono oltre 500 le persone accertate positive in Trentino in questo momento individuate tramite i tamponi. Se il totale dei contagiati dall'inizio dell'epidemia, infatti, è di 6.451, quelli con il virus attivo in questo momento sono 555. Sono 7 le persone ricoverate nei reparti ad alta intensità (quelli che precedono la terapia intensiva al momento, fortunatamente, vuota) e 6 quelle nel reparto di malattie infettive. Oggi si contano, come ieri, 23 positivi ma sono aumentati i tamponi: 2.155 quelli eseguiti nelle ultime 24 ore (ieri erano 1.613).

La mappa odierna del contagio vede una crescita di casi in Val di Fiemme: sono, infatti, 2 i positivi trovati a Predazzo, 3 quelli trovati a Cavalese, 2 a Ville di Fiemme e 2 a Capriana. Il dato più alto, però, si registra a Trento dove ci sono stati 5 nuovi casi. A quota 1 ci sono Rovereto, Lavis, Mezzolombardo, Mezzocorona, Capriana, Albiano. Cresce di 2 casi anche Ville d'Anaunia (un caso da assegnare). Fortunatamente dei tanti casi individuati oggi solo 3 presentavano sintomi mentre gli altri sono asintomatici.

Intanto a livello regionale un focolaio è stato trovato dentro una scuola di Merano che da lunedì chiuderà i battenti per 14 giorni. Si tratta dell'istituto superiore Gandhi ed è la prima struttura costretta a chiudere completamente da quando è ripartita la scuola in regione. In altri 5 istituti, sempre oggi in Alto Adige, sono stati, poi, trovati studenti positivi ma al momento le procedure di sicurezza permettono di isolare le classi senza dover procedere con tutta la struttura. Ieri è toccato al Trentino con una scuola di Borgo e una di Trento.

Rapporto contagi/tamponi:

venerdì 25 settembre: 23 positivi e 2.155 tamponi - 1,06%

giovedì 24 settembre: 23 positivi e 1613 tamponi - 1,43%

mercoledì 23 settembre: 22 positivi e 2.227 tamponi - 0,9%

martedì 22 settembre: 25 positivi e 999 tamponi - 2,5%

lunedì 21 settembre: 2 positivi e 517 tamponi - 0,97%

domenica 20 settembre: 45 positivi e 1.547 tamponi - 2,9%

sabato 19 settembre: 22 positivi e 2.375 tamponi - 0,9%

venerdì 18 settembre: 18 positivi e 1.794 tamponi - 1%

giovedì 17 settembre: 76 positivi e 2.099 tamponi - 3,6%

mercoledì 16 settembre: 32 positivi e 2.528 tamponi - 1,3%

martedì 15 settembre: 20 positivi e 621 tamponi - 3,2%

lunedì 14 settembre: 20 positivi e 317 tamponi - 6,3%

domenica 13 settembre: 9 positivi e 1.166 tamponi - 0,77%

sabato 12 settembre: 22 positivi e 1.957 tamponi - 1,12%

venerdì 11 settembre: 29 positivi e 1.627 tamponi - 1,8%

giovedì 10 settembre: 82 positivi e 1.895 tamponi - 4,3%

mercoledì 9 settembre: 7 positivi e 1.251 tamponi - 0,56%

martedì 8 settembre: 3 positivi e 593 tamponi - 0,5%

lunedì 7 settembre: 17 positivi e 322 tamponi -5,2%

domenica 6 settembre: 33 positivi e 1.438 tamponi - 2,3%

sabato 5 settembre: 53 positivi e 1.708 tamponi - 3,1%

venerdì 4 settembre: 23 positivi e 1.925 tamponi - 1,19%

giovedì 3 settembre: 91 positivi e 2.317 tamponi - 3,93%

mercoledì 2 settembre: 33 positivi e 803 tamponi - 4,10%

martedì 1 settembre: 3 positivi e 695 tamponi - 0,43%

lunedì 31 agosto: 4 positivi e 122 tamponi - 3,57%

domenica 30 agosto: 8 positivi e 1.053 tamponi - 0,75%

sabato 29 agosto: 14 positivi e 1.365 tamponi - 1%

venerdì 28 agosto: 16 positivi e 1.390 tamponi - 1,15%

giovedì 27 agosto: 15 positivi e 1.351 tamponi - 1,11%

mercoledì 26 agosto: 7 positivi e 1.898 tamponi - 0,36%

martedì 25 agosto: 3 positivi e 530 tamponi - 0,56%

lunedì 24 agosto: 1 positivo e 374 tamponi - 0,27%