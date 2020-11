Coronavirus, contagio triplo a Rovereto se si considerano i test antigenici. I primi 5 Comuni del Trentino verso le 4 mila persone attualmente positive

Sono 268 i tamponi molecolari risultati positivi in 5 Comuni della Vallagarina, quindi ufficialmente inseriti nel pannello di monitoraggio dalla Provincia in queste settimane. Ma a fronte di questo dato ci sono circa 646 test antigenici

TRENTO. Sono 591 gli attuali positivi a Rovereto. Una trentina a Besenello e Ala, una cinquantina a Villa Lagarina e oltre 150 casi a Mori. Questa una fotografia dei dati aggiornati a domenica 15 novembre per quanto riguarda alcuni Comuni della Vallagarina.

Sono 268 i tamponi molecolari risultati positivi in questi territori, quindi ufficialmente inseriti nel pannello di monitoraggio dalla Provincia in queste settimane. Ma a fronte di questo dato ci sono circa 646 test antigenici che ancora piazza Dante non ha comunicato in questi giorni (Qui articolo).

Il totale quindi si attesta a circa 900 persone che hanno contratto Covid-19 in questa seconda ondata per quanto riguarda questi 5 Comuni. Un numero che si alza e si avvicina ulteriormente a quota mille se si aggiungono i 37 casi complessivi a Calliano (aggiornamento a venerdì 13 novembre). Il numero dei contagi si confermerebbe quindi triplo rispetto a quanto viene fornito in questi giorni (Qui articolo).

Gli attuali positivi sono invece 3.860 nei 5 Comuni più grandi del Trentino, ma in linea generale la Provincia si è fermata a 1.178 casi, cioè quelli che riguardano i tamponi molecolari. Anche queste situazioni, mostrano un trend del contagio che triplica il dato ufficiale.

L'aggiornamento della Provincia per domenica 15 novembre riporta di 268 positivi a seguito dell'analisi di 2.482 tamponi e un rapporto contagi/tamponi che si attesta quindi al 10,8%, mentre sono state testate 586 persone e il tasso di infezione è del 45,7%.

Sono 403 le persone che ricorrono alle cure del sistema ospedaliero di cui 33 pazienti sono in terapia intensiva e 50 in alta intensità. I decessi si attestano a 119 in questa seconda ondata. Un contagio esteso anche per il numero, molto alto, di Comuni toccati dall'epidemia (Qui articolo).

Gli attuali positivi a domenica 15 novembre:

- Ala: 15 con molecolare | circa il doppio con test antigenico

- Besenello: 4 con molecolare | 22 con test antigenico

- Brentonico: 23 con molecolare | 13 con test antigenico (Dati dell'11 novembre: 21 con molecolare | 11 con antigenico)

- Mori: 62 con molecolare | 109 con antigenico (Dati dell'11 novembre: 53 con molecolare | 99 con antigenico)

- Rovereto: 152 con molecolare | 439 con test antigenico

- Villa Lagarina: 12 con molecolare | 48 con test antigenico

- Arco: 70 con molecolare | 210 con test antigenico (Dati dell'11 novembre: 64 con molecolare| 176 con antigenico)

- Pergine: 257 con molecolare | 227 con test antigenico

- Riva del Garda: 49 con molecolare | 216 con test antigenico

- Trento: 650 con molecolare | 1.590 con test antigenico (Dati dell'11 novembre: 750 con molecolare |1.100 con antigenico)

Aggiornamento di venerdì 13 novembre:

- Calliano: 13 con molecolare | 24 con test antigenico

Qui altri Comuni