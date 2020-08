Coronavirus, continua la crescita di contagi in Italia: oggi sono 947 i nuovi positivi. In Europa preoccupano Spagna, Francia e Germania

Il racconto tragicomico di un nostro lettore sul viaggio in autobus per le Tre Cime: "Qualche metro prima del lago di Antorno, il bus si ferma. Siamo in coda, e dopo quasi un’ora infatti ci troviamo non più di 50 metri più avanti. Dopo poco un escursionista passa e chiede all’autista se convenga aspettare il prossimo autobus: "Non ha senso, fate prima a piedi"