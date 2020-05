Coronavirus, da Trento a Vermiglio e Pinzolo ecco dove sono avvenuti i 16 nuovi contagi

TRENTO. Nessun decesso e 16 nuovi infetti in Trentino con gli aumenti più importanti registrati a Cles, Trento, Pinzolo e Vermiglio (con 2 casi per comune). Questo il dato di oggi, 22 maggio, che si mantiene in media con la giornata di ieri quando non si era verificato nessun decesso e c'erano 15 nuovi infetti. Dati positivi se raffrontati al numero di tamponi (2.025 oggi) che però non devono rappresentare un ''liberi tutti'' visto che in Alto Adige sono stati registrati solo 3 casi mentre in Veneto ne sono stati segnalati 25 ma su oltre 12.000 tamponi.

Il Trentino si porta complessivamente a 5.377 casi e i decessi restano fermi a quota 459 da inizio emergenza coronavirus. Sono 4.023 i guariti o clinicamente guariti. I tamponi sono stati 2.025 per un rapporto contagi/tamponi dello 0,8% uno dei più bassi da inizio epidemia. I nuovi casi di positivi si sono registrati a Cles, Trento, Pinzolo e Vermiglio (con 2 casi per territorio) e poi a Borgo Chiese, Borgo Anaunia, Canale San Bovo, Commezzadura, Fornace, Pejo, Riva del Garda, Primiero.

Dei 16 casi nuovi registrati 5 sono asintomatici, 4 in Rsa, 7 sintomatici.