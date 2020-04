Coronavirus, dalla Lombardia viene in Trentino in vacanza: multato un medico di una casa di riposo

TRENTO. Voleva farsi una vacanza e dalla Lombardia ha pensato bene di raggiungere il Trentino per passare qualche giornata in montagna. Un comportamento vietato visto gli attuali divieti che sanzionano gli spostamenti.

A finire nei guai, però, non è un semplice cittadino ma bensì un medico che lavora in una struttura per anziani che è stato fermato e multato a Madonna di Campiglio. Una persona che, proprio per la sua professione e per l'ambiente in cui lavora, avrebbe dovuto conoscere i pericoli che ci sono sia per se stesso ma anche per gli altri.

La storia è stata pubblicata su alcuni gruppi di Facebook soprattutto perché nell'abitazione dove aveva alloggiato il medico, il custode ha poi trovato un “ricordino” nel garage.

Il soggetto, fermato giovedì, oltre alla multa, come già detto, è stato invitato a tornarsene in lombardia alla sua residenza.