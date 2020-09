Coronavirus, ecco dove sono avvenuti i 53 contagi: da Trento a Borgo, passando per Lavis e Ala c'è anche un giovane di rientro dalla Spagna

TRENTO. E' ancora una volta Trento il luogo dove si sono registrati più contagi nelle ultime 24 ore. Sono, infatti, 22 i positivi trovati nel capoluogo a fronte di 53 nuovi contagi evidenziati dall'Apss. Numeri importanti anche per Lavis, Besenello e Mezzocorona (5 nuovi casi in tutti e tre i sobborghi). Questi alcuni dei dati che mostrano come il contagio in Trentino sia nuovamente in ripresa con il maxi focolaio che si è sviluppato attorno al settore della carne e partito dal macello Furlani Carni che tra aziende connesse oggi arriva a un totale di 141 positivi.

In totale, quindi salgono a 5.921 i casi e restano, fortunatamente, fermi a 470 i decessi in Trentino da inizio epidemia coronavirus. I ricoveri oggi scendono a 6. Ciò è dovuto alla dimissione di un paziente. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1708 tamponi (1007 APSS; 701 FEM). Il rapporto contagi/tamponi resta quindi piuttosto alto sopra quota 3%. L’Apss fa notare che, su un totale di oltre 150 tamponi già eseguiti per lo screening sui lavoratori agricolo forestali, al momento è emerso 1 solo caso positivo. Ai 53 contagiati odierni va aggiunto un altro positivo: si tratta, infatti, di un ragazzo residente in provincia di Trento individuato con il test rapido all'aeroporto, al suo arrivo a Roma di rientro dalla Spagna. La notizia arriva dall’Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio che spiega che sono stati individuati a Fiumicino 5 giovani ''due spagnoli, due residenti nel Lazio e un residente di Trento, tutti di rientro dalla Spagna. Nessun nuovo caso individuato all’Aeroporto di Ciampino''.

Rapporto contagi/tamponi

sabato 5 settembre: 53 positivi e 1708 tamponi - 3,1%

venerdì 4 settembre: 23 positivi e 1.925 tamponi - 1,19%

giovedì 3 settembre: 91 positivi e 2.317 tamponi - 3,93%

mercoledì 2 settembre: 33 positivi e 803 tamponi - 4,10%

martedì 1 settembre: 3 positivi e 695 tamponi - 0,43%

lunedì 31 agosto: 4 positivi e 122 tamponi - 3,57%

domenica 30 agosto: 8 positivi e 1.053 tamponi - 0,75%

sabato 29 agosto: 14 positivi e 1.365 tamponi - 1%

venerdì 28 agosto: 16 positivi e 1.390 tamponi - 1,15%

giovedì 27 agosto: 15 positivi e 1.351 tamponi - 1,11%

mercoledì 26 agosto: 7 positivi e 1.898 tamponi - 0,36%

martedì 25 agosto: 3 positivi e 530 tamponi - 0,56%

lunedì 24 agosto: 1 positivo e 374 tamponi - 0,27%

I nuovi casi odierni sono avvenuti: Trento (+22 contagi); Lavis (+5 contagi); Mezzocorona (+5 contagi); Besenello (+5 contagi); Borgo (+4 contagi); Ala (+3 contagi); Castel Ivano, Cavalese, Frassilongo, Levico, Pergine, Scurelle, Sella Giudicarie (+1 contagi)

due casi da assegnare