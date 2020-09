Coronavirus, ecco dove sono avvenuti gli ultimi 33 contagi. A Roma positive tre persone tornate dal Trentino

TRENTO. E' Trento il luogo dove il contagio sta facendo registrare i dati più alti in queste ore e ovviamente la spiegazione arriva dal cluster legato alla Furlani Carni che tra aziende collegate e familiari dei dipendenti contagiati oggi arriva a raggiungere le dimensioni di 166 positivi (uno dei focolai più stesi che si sono registrati nelle ultime settimane nel Paese). Dei 33 casi segnalati oggi, infatti, 25 sono collegati al cluster mentre 8 sono estranei. Nel totale, come detto (QUI ARTICOLO), dei 33 casi si contano anche 8 minorenni (4 bambini) e 4 anziani elementi questi che destano particolare preoccupazione oltre al numero di positivi che resta molto alto.

Stando ai luoghi dove sono stati trovati i positivi oltre a Trento (che segnala 21 casi), c'è l'area della Vallagarina che continua a far registrare dati importanti con 2 casi a Besenello, 1 a Mori e 2 a Rovereto. Gli altri positivi sono stati registrati a San Michele (+2), Pergine (+2) e Cembra Lisignago (+1) (due casi sono da assegnare). E che l'epidemia sia ben presente in Trentino c'è anche il dato riportato due giorni fa dalla Regione Lazio che ha comunicato come ''nella Asl Roma 1 sono 54 i casi nelle ultime 24h e di questi trentasette i casi di rientro, venticinque con link dalla Sardegna, tre dalla Puglia, tre dal Trentino, due dall’Ucraina, uno dalla Croazia, uno dalla Grecia, uno dalla Spagna e uno dalla Campania''.

Si tratta, probabilmente, di persone rientrate dalle vacanze dopo un agosto da tutto esaurito sulle nostre montagne con code chilometriche sui sentieri e per accedere agli impianti. Con i 33 nuovi casi di oggi il totale di persone contagiate in Trentino dall'inizio dell'epidemia sale così a 5.954.

Rapporto contagi/tamponi

sabato 5 settembre: 53 positivi e 1708 tamponi - 3,1%

venerdì 4 settembre: 23 positivi e 1.925 tamponi - 1,19%

giovedì 3 settembre: 91 positivi e 2.317 tamponi - 3,93%

mercoledì 2 settembre: 33 positivi e 803 tamponi - 4,10%

martedì 1 settembre: 3 positivi e 695 tamponi - 0,43%

lunedì 31 agosto: 4 positivi e 122 tamponi - 3,57%

domenica 30 agosto: 8 positivi e 1.053 tamponi - 0,75%

sabato 29 agosto: 14 positivi e 1.365 tamponi - 1%

venerdì 28 agosto: 16 positivi e 1.390 tamponi - 1,15%

giovedì 27 agosto: 15 positivi e 1.351 tamponi - 1,11%

mercoledì 26 agosto: 7 positivi e 1.898 tamponi - 0,36%

martedì 25 agosto: 3 positivi e 530 tamponi - 0,56%

lunedì 24 agosto: 1 positivo e 374 tamponi - 0,27%