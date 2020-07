Coronavirus, il contagio torna a preoccupare in Veneto. In una notte ci sono stati 25 nuovi positivi

E' stato individuato dai carabinieri il giovane di 24 anni responsabile della messa in quarantena di 34 persone in Val Badia. Assieme ai genitori, recatisi al lavoro nonostante l'ordine di permanere in casa dopo il tampone positivo del figlio, è stato denunciato per il reato di epidemia colposa. Era stato, positivo e senza mascherina, in diverse feste e incontri nella valle