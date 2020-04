Coronavirus, il governo pensa ad un'app per tracciare il contagio. Anche il Trentino disponibile alla sperimentazione

In videoconferenza con il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia, il governatore Maurizio Fugatti ha dato la sua disponibilità per sperimentare anche in Trentino l'applicazione "Immuni", che scaricata dalla popolazione, permetterebbe attraverso il bluetooth di tracciare il contagio. E' questa una delle idee al vaglio dell'esecutivo per dare avvio alla "fase 2"