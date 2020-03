Coronavirus in Trentino, altre 7 vittime nelle ultime 24 ore e 173 nuovi positivi. I contagi salgono a quasi 1.500 persone

Complessivamente sono 1.480 i contagi sul territorio provinciale. La progressione della diffusione continua dopo i 239, i 138 e i 210 casi dei giorni scorsi ma ci sono 50 guariti mentre il numero delle vittime salgono a 35 a causa di Covid-19. Sono in totale 66 i morti per la pandemia in Trentino Alto Adige

TRENTO. Sono sempre alti i numeri dei contagi da coronavirus in Trentino. Ci sono 7 morti nelle ultime 24 ore e 173 nuovi positivi (110 con tampone e 63 senza).

"Un mese fa è iniziata l'emergenza con i primi contagi in Lombardia. Oggi - commenta il presidente Maurizio Fugatti - il momento è delicato e difficile, ringraziamo i trentini per il sacrificio e il forte spirito civico, siamo un popolo di volontariato e solidarietà. Cerchiamo di aumentare il numero dei tamponi e dare sicurezza alla nostra prima linea, così come di fornire i Dpi ma il problema è internazionale".

Sono oltre 2.100 le persone che si trovano in questo momento in isolamento domiciliare in Alto Adige. Nelle ultime 24 ore sono 59 i nuovi casi che l'azienda sanitaria provincia ha registrano e sono distribuito un po' su tutto il territorio (Qui articolo).

Le persone positive al Coronavirus in Alto Adige si colloca quindi a 682 casi e ci sono 31 decessi. I sette decessi, 5 donne e 2 uomini, registrati rispetto all’ultima comunicazione si riferiscono a persone anziane (2 oltre i 75 anni, 2 oltre gli 80 e 3 oltre i 90 anni) con almeno una, per lo più varie gravi malattie pregresse (Qui articolo).