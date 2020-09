Coronavirus, in Trentino continuano a salire i contagi: trovati altri 42 positivi. Apss: “Circa 30 soggetti fanno parte del comparto agricolo”

TRENTO. Dopo i 51 casi di ieri (QUI articolo) in Trentino sono stati individuati altri 42 positivi, ciò significa che in appena due giorni quasi un centinaio di soggetti sono risultati affetti dal coronavirus. Migliora la situazione negli ospedali dove sono ricoverati 12 pazienti.

Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 1.541 tamponi (di cui 690 analizzati in Apss e 851 dalla Fem) per un rapporto contagi/tamponi che si attesta al 2,7%. Cifre che preoccupano anche se l’azienda sanitaria ci tiene a precisare che quasi tutti i nuovi casi sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing. Fra i positivi di oggi infatti, sono solo 2 i sintomatici.

“Accanto al comparto scuola, stiamo tenendo sotto particolare controllo alcune filiere”, assicurano le autorità sanitarie, in particolare si guarda al settore agricolo da dove provengono una trentina dei positivi di oggi. Proprio nella metà di settembre si è registrato il picco degli arrivi di braccianti, giunti in Trentino per la raccolta della frutta di stagione. I nuovi positivi sono stati individuati anche per via della capillare rete di prevenzione e controllo predisposta da Apss che serve per individuare e isolare per tempo i contagiati che lavorano nel comparto agricolo.

A Bolzano invece, sono stati trovati 21 nuovi casi in Alto Adige. Il rapporto contagi/tamponi arriva a 0,94%. Scende il numero delle persone in isolamento. Sono 26 i pazienti ricoverati nei normali reparti ospedalieri, un numero stabile rispetto a ieri e nessuno deve ricorrere alle cure della terapia intensiva, mentre calano le persone presenti nella struttura di Colle Isarco: da 50 a 44 unità. In Alto Adige alcuni casi hanno riguardato la scuola e 3 classi sono finite in quarantena (QUI articolo).

Rapporto contagi/tamponi:

domenica 27 settembre: 42 positivi e 1.541 tamponi - 2,7%

sabato 26 settembre: 51 positivi e 2.116 tamponi - 2,4%

venerdì 25 settembre: 23 positivi e 2.155 tamponi - 1,06%

giovedì 24 settembre: 23 positivi e 1613 tamponi - 1,43%

mercoledì 23 settembre: 22 positivi e 2.227 tamponi - 0,9%

martedì 22 settembre: 25 positivi e 999 tamponi - 2,5%

lunedì 21 settembre: 2 positivi e 517 tamponi - 0,97%

domenica 20 settembre: 45 positivi e 1.547 tamponi - 2,9%

sabato 19 settembre: 22 positivi e 2.375 tamponi - 0,9%

venerdì 18 settembre: 18 positivi e 1.794 tamponi - 1%

giovedì 17 settembre: 76 positivi e 2.099 tamponi - 3,6%

mercoledì 16 settembre: 32 positivi e 2.528 tamponi - 1,3%

martedì 15 settembre: 20 positivi e 621 tamponi - 3,2%

lunedì 14 settembre: 20 positivi e 317 tamponi - 6,3%

domenica 13 settembre: 9 positivi e 1.166 tamponi - 0,77%

sabato 12 settembre: 22 positivi e 1.957 tamponi - 1,12%

venerdì 11 settembre: 29 positivi e 1.627 tamponi - 1,8%

giovedì 10 settembre: 82 positivi e 1.895 tamponi - 4,3%

mercoledì 9 settembre: 7 positivi e 1.251 tamponi - 0,56%

martedì 8 settembre: 3 positivi e 593 tamponi - 0,5%

lunedì 7 settembre: 17 positivi e 322 tamponi -5,2%

domenica 6 settembre: 33 positivi e 1.438 tamponi - 2,3%

sabato 5 settembre: 53 positivi e 1.708 tamponi - 3,1%

venerdì 4 settembre: 23 positivi e 1.925 tamponi - 1,19%

giovedì 3 settembre: 91 positivi e 2.317 tamponi - 3,93%

mercoledì 2 settembre: 33 positivi e 803 tamponi - 4,10%

martedì 1 settembre: 3 positivi e 695 tamponi - 0,43%

lunedì 31 agosto: 4 positivi e 122 tamponi - 3,57%

domenica 30 agosto: 8 positivi e 1.053 tamponi - 0,75%

sabato 29 agosto: 14 positivi e 1.365 tamponi - 1%

venerdì 28 agosto: 16 positivi e 1.390 tamponi - 1,15%

giovedì 27 agosto: 15 positivi e 1.351 tamponi - 1,11%

mercoledì 26 agosto: 7 positivi e 1.898 tamponi - 0,36%

martedì 25 agosto: 3 positivi e 530 tamponi - 0,56%

lunedì 24 agosto: 1 positivo e 374 tamponi - 0,27%