Coronavirus, in Trentino domani riaprono le scuole: pronti i flaconi di igienizzante. Oggi sospesa l'entrata gratis ai musei

TRENTO. Lunedì in Trentino riapriranno gli asili, le scuole di ogni ordine e grado e l’università, come previsto dall'ordinanza firmata dal governatore Fugatti lo scorso 24 febbraio.

Negli ultimi giorni sono state diffuse nuove misure per contrastare la diffusione del Coronavirus nella nostra provincia che, fino ad ora, non conta alcun contagio presente.

Fra le misure previste ci è la massima visibilità in scuole, università e uffici pubblici alle misure di prevenzione stabilite dal Ministero rispetto al contagio; nelle scuole, nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso a strutture del Servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, si raccomanda la messa a disposizione degli addetti, nonché di utenti e visitatori, di soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani.

Per le aziende di trasporto pubblico sono stati adottati interventi straordinari di sanificazione dei mezzi (700 quelli di Trentino Trasporti a cui si aggiungono i treni della Trento-Malè e di Trenitalia) e per arieggiarli periodicamente. Sospesa anche la disposizione che prevede la salita sugli autobus dalla sola porta anteriore.

Confermata la sospensione delle “gite scolastiche”, fino al 15 marzo 2020. Per la giornata di oggi è stata sospeso il libero accesso ai musei provinciali.

E' stato inoltre eliminato l’obbligo, introdotto dallo Stato con normativa emergenziale, di presentare il certificato medico per la riammissione a scuola dopo 5 giorni di assenza (per non intasare gli ambulatori medici). Fra le “raccomandazioni” anche quella di mantenere sotto controllo il sovraffollamento nei vari luoghi, in particolare quelli chiusi.