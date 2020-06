Coronavirus in Trentino, doppio zero tra contagi e morti. E' la seconda volta da quando è iniziata l'emergenza

Complessivamente i dati restano fermi a 5.448 casi e 468 decessi da inizio epidemia coronavirus. Sono stati analizzati 1.215 tamponi (483 letti da Apss, 421 da Cibio e 311 da Fondazione Mach) e nessun test è risultato positivo. Doppio zero anche in Alto Adige. Segnana: “Un trend incoraggiante”

TRENTO. Doppio zero in Trentino, nessun contagio e nessun decesso nelle ultime 24 ore. Questi i dati comunicati per oggi, mercoledì 10 giugno, da Provincia e Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Complessivamente i dati restano fermi a 5.448 casi e 468 decessi da inizio epidemia coronavirus.

Sono stati analizzati 1.215 tamponi (483 letti da Apss, 421 da Cibio e 311 da Fondazione Mach) e nessun test è risultato positivo.

E' la seconda volta da inizio emergenza che non si registrano nuovi casi e che si verifica un doppio zero. E' inoltre il sesto giorno consecutivo senza morti legati a Covid-19, la sedicesima giornata in totale da quando la curva epidemiologica ha assunto un andamento più rassicurante.

“È un trend incoraggiante – ha osservato l’assessora alla salute Stefania Segnana – che ci consente di organizzare ancora meglio la strategia del contenimento del virus. Ora non dobbiamo sprecare un risultato guadagnato con tanto sacrificio. Il virus è ancora un nemico poco conosciuto e molto insidioso. I comportamenti responsabili e corretti devono essere sempre mantenuti per il bene nostro e di chi ci sta vicino e per guadagnare, giorno dopo giorno, un passo verso la normalità”.

Doppio zero anche in Alto Adige. I numeri sono 2.602 casi e 292 vittime da inizio epidemia.

Nelle ultime 24 ore i laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina hanno analizzato 752 tamponi, nessun positivo.

In questa emergenza coronavirus sono 175 le vittime negli ospedali e 117 i decessi nelle case di riposo per un totale di 292 morti.

La situazione attuale vede nei reparti normali dei 7 ospedali dell'Azienda sanitaria, nelle cliniche private e nella base logistica di Colle Isarco 8 persone ricoverate affette da Covid-19. Altre 13 sono assistite come sospette, mentre nei reparti di terapia intensiva è ricoverata una sola persona in Alto Adige, un'altra in un analogo reparto austriaco (Qui articolo).