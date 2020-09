Coronavirus in Trentino, un positivo a Predazzo e Bedollo. I sindaci dell'Altopiano di Pinè: ''Massima responsabilità in vista del riavvio delle scuole''. I casi Comune per Comune

Sono 9 in totale le persone ricoverate nel reparto di malattie infettive, nessuno deve ricorrere alle cure della terapia intensiva. Nel rapporto odierno si specifica che 3 sono i sintomatici e un caso è ascrivibile ai focolai scoppiati negli ultimi giorni. Fantini e Grisenti: "Si sottolinea però la necessità di un comportamento responsabile anche da parte dei nostri giovani per evitare conseguenti restrizioni che comporterebbero nuove limitazioni alla nostra quotidianità e alla nostra economia"