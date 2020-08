Coronavirus in Veneto, 54 nuovi positivi, molti casi riguardano rientri dalle vacanze. Una bimba di 5 anni in terapia intensiva

Nelle ultime 48 ore oltre 12 mila persone in Veneto hanno effettuato il tampone a seguito del rientro dalle vacanze, in particolare da Spagna, Croazia, Grecia e Malta

VERONA. Sono 54 i nuovi casi nelle ultime 24 ore in Veneto. Sono 1.610 gli attuali positivi. Sono 21.225 i contagiati e 2.096 i decessi da inizio epidemia. Sono 118 le persone ricoverate nei normali reparti ospedalieri, mentre sono 6 i pazienti in terapia intensiva.

Una bambina di 5 anni è risultata positiva al tampone per il Covid-19 e si trova ora ricoverata in terapia intensiva pediatrica all'ospedale di Padova. Le condizioni della piccola moldava residente nel capoluogo patavino sembrano in miglioramento, mentre la famiglia è stata messa in isolamento in attesa dell'esito dei tamponi.

L'Ulss 9 scaligera segnala 20 positivi e la maggior parte sono persone rientrate dalle ferie (2 Croazia, 5 Malta, 3 Ibiza, 2 Riccione) o contatti collegati.

In Trentino è stato invece registrato per il secondo giorno consecutivo un doppio zero a fronte di circa 453 tamponi, mentre in Alto Adige sono 9 i nuovi positivi (Qui articolo).

Intanto il governo ha deciso di chiudere discoteche e sale da ballo da lunedì 17 agosto dopo l'impennata di contagi da Covid-19 registrata nell'ultima settimana. L'ordinanza entra in vigore da lunedì 17 agosto e avrà effetto almeno fino al prossimo 7 settembre.

Preoccupa anche la movida, disposto l'obbligo di mascherina anche all’aperto dalle 18 alle 6 nei luoghi dove c’è rischio di assembramento (Qui articolo).