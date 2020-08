Coronavirus in Veneto, 2 turisti positivi nell'area delle Dolomiti. Oltre 6.300 tamponi in mezza giornata alle persone che arrivano da Grecia, Malta, Spagna e Croazia

Sono 118 i nuovi contagiati nelle ultime 24 ore in Veneto e non sono stati registrati decessi a causa del coronavirus. Il totale sale a 21.166 casi da inizio epidemia, mentre sono 1.573 le persone attualmente positive. Fermo a 2.096 il numero dei morti legati a Covid-19

BELLUNO. Sono 118 i nuovi contagiati nelle ultime 24 ore in Veneto e non sono stati registrati decessi a causa del coronavirus. Sono 122 i pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere, 5 devono ricorrere alle cure in terapia intensiva.

Il totale sale a 21.166 casi da inizio epidemia, mentre sono 1.573 le persone attualmente positive. Fermo a 2.096 il numero dei morti legati a Covid-19.

Sono 2 le nuove positività registrate alla Ulss Dolomiti, entrambe riguardano due giovani turisti che si trovano in vacanza e residenti da fuori provincia. Il primo caso è stato individuato al pronto soccorso di Belluno con test rapido e poi confermata con le procedure standard.

Il secondo caso è stato diagnosticato a seguito di tampone eseguito per un rientro dalla Francia, la persona presentava, infatti, una sintomatologia simil Covid. Sono stati attivati i protocolli per i relativi i controlli a conviventi e contatti.

A Feltre sono stati eseguiti 221 tamponi con metodo drive-in senza appuntamento e 88 tamponi a Belluno a seguito di prenotazione per quanto riguarda i controlli per il rientro dall'estero in ottemperanza alle disposizioni nazionali e regionali.

Sono invece 13 i nuovi casi di positività al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore a Verona. Da inizio pandemia sono quindi 5.347 casi e 593 decessi. Circa 800 i tamponi effettuati alle persone che arrivano dall'estero: 170 all'aeroporto di Villafranca, 189 a Bussolengo, 103 a San Bonifacio, 86 a Legnago e 200 a Borgo Trento.

Sono stati effettuati quasi 6.300 tamponi in Veneto nella mattinata di oggi a persone provenienti da Croazia, Grecia, Spagna e Malta allestite nelle Ulss e negli scali aeroportuali. Operazioni che sono poi continuate senza sosta anche nel pomeriggio di oggi, sabato 15 agosto.