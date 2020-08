Coronavirus in Trentino, secondo doppio zero consecutivo. Analizzati 453 tamponi. Scattano i controlli per chi rientra da Spagna, Croazia, Grecia e Malta: quasi 2.000 prenotazioni

Il totale complessivo resta quindi a 5.625 casi e 470 decessi da inizio epidemia. Stabile anche il numero di pazienti ricoverati per Covid-19 in ospedale: attualmente sono 2 ma una persona deve ancora ricorrere alle cure della terapia intensiva