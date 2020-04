Coronavirus, partono dal Trentino e se ne vanno nella seconda casa senese. Fermati dalla polizia si giustificano: ''Siamo venuti a controllare un furto"

Nei guai una coppia trentina che è stato fermata dalla forze dell'ordine e multata per aver violare le direttive in vigore per il contenimento del coronavirus

TRENTO. In barba ai controlli sono partiti in macchina dal Trentino e se ne sono andati nella seconda casa a Siena. A finire nei guai sono stati due trentini e a confermare il fatto è stata la polizia provinciale di Siena che li ha fermati durante uno dei tanti posti di controllo messi in campo per verificare che siano rispettate le norme di contenimento del coronavirus.

Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi. I due dopo essere stati fermati hanno presentato i documenti e le forze dell'ordine si sono subito accorti che arrivavano da una zona della provincia di Trento.

Alla richiesta da parte degli agenti del motivo, i due si sono difesi spiegando di essere venuti per controllare un presunto furto subito e per il quale era necessario recarsi di persona. Una scusa, questa, che non ha evitato alla coppia una multa per aver infranto le misure di contenimento.