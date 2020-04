Coronavirus, rapporto tamponi-positivi ancora una volta inferiore al 2% in Alto Adige. Un decesso

BOLZANO. Continua a essere stabilmente sotto il 2% il numero di tamponi positivi rilevati dai laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina (1,24%). Nel bollettino quotidiano, infatti, sono stati comunicati su 1209 tamponi effettuati “solamente” 15 nuovi casi positivi, portando così il complessivo dei contagi da inizio epidemia in Alto Adige a 2496 persone.

I decessi, invece, salgono di un'unità, attestandosi alla quota di 270. Di questi 164 sono morti negli ospedali e 106 nelle case di riposo.

I dati provenienti da Bolzano continuano ad essere pertanto più incoraggianti di quelli della vicina provincia di Trento, dove nel bollettino di ieri i morti erano stati 5, 57 i nuovi positivi e il tasso di contagio superiore ancora al 4%. In Trentino il bilancio, in attesa delle nuove comunicazioni in tardo pomeriggio, registra 405 decessi e 4535 contagi.

A livello complessivo l'Azienda sanitaria provinciale di Bolzano ha finora effettuato 38640 tamponi su 18423 persone. Nei normali reparti dei 7 ospedali dell'Apss, nelle cliniche private e nella base logistica dell'esercito attrezzata appositamente a Colle Isarco sono stati ricoverati complessivamente 202 pazienti affetti da Covid-19, mentre sono 42 le persone assistite come casi sospetti.

Le persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva in Alto Adige sono attualmente 12. 4 sono quelli ricoverati invece in reparti analoghi di cliniche austriache.

Le persone attualmente sottoposte a misure di quarantena obbligatoria o in isolamento domiciliare sono 2025, a cui si aggiungono 7587 persone che hanno già concluso queste misure per un totale di 9612 cittadini.

Fino ad oggi sono risultati positivi al test del Coronavirus 230 operatori dell'Azienda sanitaria altoatesina, di cui 158 sono già guariti. Dei 12 medici di medicina generale e dei 2 pediatri di libera scelta contagiati, invece, questi ultimi due e 10 medici sono guariti.

Il totale di persone guarite da Covid-19 in Alto Adige sale a 1286, con un incremento di 68 persone rispetto a ieri.