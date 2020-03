Coronavirus, spostamenti solo se necessari. Vietato l'uso della bici per fare sport: ''Vogliamo evitare quanto successo sulle piste da sci''

I controlli vengono portati ai livelli dei centri urbani e sulle grandi arterie extraurbane, ferrovie e laghi. Il principio è quello di limitare i contatti sociali. Fugatti: "Sono misure preventive ma la situazione in Trentino si sta oggettivamente aggravando, non come in altri territori ma dobbiamo tenere alta l'attenzione"

TRENTO. "Le persone devono restare nelle proprie abitazioni. Gli unici elementi che consento di spostarsi sono quelle per lavoro, motivo sanitario e situazione di necessità", Raffaele De Col, dirigente della Protezione civile, ribadisce quanto contenuto nel decreto del presidente del consiglio dei ministri, che aggiunge: "Le attività di tipo sportivo, come una corsa, sono limitate alla salute personale e possono essere svolte in prossimità della propria abitazione. Ci affidiamo alla responsabilità della popolazione per mantenere le distanze di sicurezza e evitare assembramenti".

I controlli vengono portati ai livelli dei centri urbani e sulle grandi arterie extraurbane, ferrovie e laghi. E' vietato l'uso della bicicletta. "Un divieto per l'attività sportiva - prosegue De Col - mentre può essere un mezzo di mobilità casa-lavoro. Vogliamo evitare il ripetersi di quanto avvenuto sulle piste da sci nello scorso week end in occasione dell'apertura della primavera e in prossimità al lago di Garda. Questo vale per tutta la durata del Dpcm. Stesso discorso per l'auto personale: non si può prendere il veicolo per fare un giro per esempio in Bondone. Se si viene fermati, si viene invitati a restare a casa".

Il principio è quello di limitare i contatti sociali. "Sono misure preventive - spiega il presidente Maurizio Fugatti - ma la situazione in Trentino si sta oggettivamente aggravando, non come in altri territori ma dobbiamo tenere alta l'attenzione. Il rispetto delle regole serve a prevenire il maggior contagio che si potrebbe sviluppare nei prossimi giorni. Seguire le direttive consente di limitare i contagi tra una settimana".

C'è una riduzione dei mezzi pubblici in servizio. "Anche dopo le 18 e finalizzato per agevolare il rientro dei lavoratori. Un provvedimento riguarda il principio di domiciliazione assistita: i locali possono produrre pasti per portarli a casa. Intendiamo stimolare un accordo anche con Protezione civile e Apss per assistere gli anziani", conclude De Col.