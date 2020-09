Coronavirus, un bimbo positivo alla scuola materna. Chiusa la sezione, compagni e maestre in isolamento

E' successo a Volano e la situazione è sotto controllo. Il contagio nel bambino sarebbe avvenuto in ambito famigliare e non sono stati rilevati altri casi a scuola

TRENTO. Continua ad essere alta l'attenzione in Trentino sull'emergenza coronavirus. Nelle ultime settimane si è assistito ad un amento dei positivi e anche delle persone ricoverate in ospedale.

Ad oggi, ha spiegato le scorse ore l'azienda sanitaria, sono sette i focolai presenti sul territorio e sui quali si stanno portando avanti i protocolli con l'analisi epidemiologica e il contenimento del virus.

Secondo gli ultimi dati forniti ieri, sono 22 i contagi nuovi registrati e tra questi ci sarebbe anche un minore. Si tratta di un bambino che frequenta la scuola materna di Volano. Per questo sono stati attivati tutti i protocolli necessari e si è provveduto a chiudere la sezione con la messa in quarantena dei compagni e delle maestre. Il contagio, secondo una prima verifica, sarebbe comunque avvenuto in ambito famigliare.

Sono intanto dieci le persone che si trovano ricoverate in ospedale. Metà si trovano nel reparto di malattie infettive mentre gli altri nel reparto di medicina ad alta intensità.