Coronavirus e scuola, un caso di positività in un istituto di Appiano: ''Gli altri scolari proseguono regolarmente le lezioni''

Le misure di sicurezza e tutela della salute sono state attuate in accordo tra il locale servizio di igiene in accordo con la scuola. Per gli altri scolari le lezioni proseguono regolarmente. Ulteriori passi saranno eventualmente compiuti in accordo tra l'Azienda sanitaria e la direzione scolastica

APPIANO. La Sovirintendenza scolastica in lingua tedesca rende noto che questa mattina, giovedì 17 settembre, una alunna che frequenta una scuola del comprensorio di Appiano è risultata positiva al Covid-19.

Nei giorni scorsi 19 bambini, due genitori e tre insegnanti, sono stati messi in isolamento domiciliare a seguito del caso di positività che aveva colpito un piccolo della scuola materna di San Candido. Anche in questo caso erano subito scattati i protocolli (Qui articolo) per contenere la diffusione del coronavirus (Qui articolo).

L'attenzione sul comparto scuola è ovviamente molto alta anche in Trentino in quanto rappresenta un momento di stress a livello di prevenzione come spiegato nelle scorse settimana dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari (Qui articolo).

Sono emersi i primi positivi anche sul territorio provinciale trentino. Dopo il contagio avvenuto nei primi giorni di settembre di un bambino in un asilo a Pergine (Qui l'articolo) è emerso un caso anche a Lavis: un bambino della scuola d'Infanzia Madre Maddalena di Canossa è risultato, infatti, contagiato dal coronavirus e genitori, maestre della sezione e una ventina di bambini sono stati messi in quarantena (Qui articolo).

Ci sono infezioni anche in altri istituti: sono coinvolte una scuola dell'infanzia sull'Altopiano di Pinè, elementari in val di Sole e alle superiori a Rovereto (Qui articolo).

I protocolli di Azienda provinciale per i servizi sanitari e Provincia prevedono che vengano applicate le misure di isolamento e monitoraggio a domicilio ai compagni di classe degli alunni o studenti trovati positivi a Covid-19. Nel caso in cui il ragazzo fosse stato già assente da qualche giorno dalla classe la quarantena di due settimane si accorcia. I tamponi vengono effettuati solo nel caso insorgessero dei sintomi di contagio. Per gli insegnanti invece le misure vengono stabilite caso per caso, tenuto conto del fatto che anche i singoli casi possono venire alla luce in maniera diversa.

Ci sono in Trentino 6.195 casi e 470 decessi in Trentino per l'emergenza coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 2.528 tamponi, 32 i test risultati positivi per un rapporto che si attesta a 1,3% (Qui articolo), mentre in Alto Adige i dati aggiornati a mercoledì 16 settembre riportano di 3.168 casi e 292 casi da inizio epidemia.