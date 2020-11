Emergenza invernale dei senzatetto, in campo anche i Rotary Club con l'acquisto di 700 sacchi a pelo

TRENTO. L'arrivo del freddo e la presenza di molte persone che non troveranno un posto al caldo dove dormire nei prossimi mesi. Un problema, questo, ancora più sentito quest'anno con la pandemia e gli spazi di accoglienza che rischiano di essere ancora meno.

A dare senz'altro una mano sarà l'iniziativa messa in campo dal Rotary Club Trentino Nord che ha coinvolto anche i club Valsugana, Villa Lagarina, Rovereto, Trento e Riva del Garda. Unendo le forze, infatti sono riusciti ad acquistare ben 700 sacchi a pelo.

“Negli scorsi mesi – ci ha spiegato Barbara Fedrizzi, presidente del Rotary Club Trentino Nord – ci siamo confrontati con i frati Cappuccini di Trento per capire i vari bisogni. C'era ancora padre Massimo e con lui abbiamo pensato come poterci mettere a disposizione della comunità aiutando le persone costrette a dormire in strada e pensando a dei sacchi a pelo”. Da qui la decisione di acquistarne 700 che, secondo la valutazione dei bisogni registrati dai cappuccini, potrebbero bastare per due o tre anni.

“Noi siamo stati capofila del progetto – spiega la presidente del Rotary Trentino Nord – e a darci una mano sono stati poi anche altri club. Questo ci ha permesso di arrivare all'obiettivo e donare una grande quantità di sacchi a pelo”. Il tutto sarà consegnato mercoledì pomeriggio al convento dei frati Cappuccini che avranno poi il compito di distribuirli a seconda delle necessità.