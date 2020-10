FOTO e VIDEO. Maltempo, due torrenti esondano in val di Sole. Smottamento a Peio e il Noce è una furia

Diversi gli interventi della macchina dei soccorsi in val di Sole. La sindaca di Ossana, Laura Marinelli: "Le strade sono chiuse e interdette per ragioni di sicurezza, mentre è pronta un'ordinanza che dispone la bollitura dell'acqua potabile prima dell'uso"

MALE'. Sono esondati il rio Val Piana nel tratto finale, mentre il rio val Salin ha trasportato fango e detriti in paese a Ossana. Viene monitorato anche il rio Vermigliana.

"Ci sono diversi danni a edifici e immobili - commenta la neo sindaca Laura Marinelli - ma fortunatamente non ci sono persone coinvolte. Siamo in contatto costante con la Protezione civile e i vigili del fuoco sul territorio. Le strade sono chiuse e interdette per ragioni di sicurezza, mentre è pronta un'ordinanza che dispone la bollitura dell'acqua potabile prima dell'uso".

Non sono gli unici interventi in val di Sole, i pompieri di Peio sono stati chiamati in causa per una frana all'altezza della strada per Cellentino. L'area è stata prontamente messa in sicurezza e il monitoraggio è costante.

L'allerta è anche sul Noce tra Dimaro e Pellizzano. La situazione è sotto controllo ma comunque seria: l'acqua in alcuni punti ha già raggiunto le piste ciclo-pedonali e la furia dell'acqua è impressionante (Qui video).

In generale sono diversi gli interventi in Trentino tra allagamenti e piante pericolanti o alberi caduti in strada (Qui la situazione aggiornata), mentre tra gli osservati speciali c'è il fiume Sarca che è esondato in vari punti tra la val Giudicarie e l'Alto Garda (Qui articolo).