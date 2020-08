FOTO. Maltempo, il Brenta viene monitorato. Eroso completamente l'argine del torrente Fumola tra Borgo e Castelnuovo

BORGO. Sono ore di intenso lavoro per i vigili del fuoco della Valsugana. La zona più colpita dal maltempo sembra quella del territorio comunale di Borgo.

Diversi smottamenti e frane in Trentino a causa dell'intensa perturbazione, mentre i corsi d'acqua diventano degli osservati speciali. Preoccupano l'Adige con la possibile apertura della galleria sul Garda (Qui articolo) e il Sarca (Qui articolo), mentre la situazione del Brenta appare più contenuta.

Le autorità comunque sono in azione per i monitoraggi e alcune zone sono state preventivamente messe in sicurezza. I vigili del fuoco di Borgo sono stati chiamati in causa soprattutto a Olle, frazione particolarmente colpita dal maltempo, per pulizia caditoie, qualche allagamento e la regimentazione delle acque meteoriche.

Molta attenzione è stata riservata dai pompieri al torrente Fumola tra Borgo e Castelnuovo: le precipitazioni durante la notte tra sabato 29 e domenica 30 agosto e la conseguente piena hanno completamente eroso l'argine all'altezza del cantiere dei bacini montani.

La macchina dei soccorsi è tempestivamente intervenuta per la messa in sicurezza e i primi interventi di sistemazione. I territori sono comunque costantemente monitorati e presidiati.