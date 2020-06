Fratelli d'Italia, commissariato il partito in Trentino. Arriva il senatore Adolfo Urso

TRENTO. Fratelli d'Italia è stata commissariata. Al posto di Francesca Gerosa, che in questi mesi ha portato avanti il partito, da ieri c'è un nuovo commissario. Si tratta di Adolfo Urso, senatore ed ex ministro.

Una nuova figura al vertice che arriva dopo settimane che avevano mostrato diverse fibrillazioni all'interno del partito di Giorgia Meloni in Trentino. Frizioni tra due figure, Gerosa da una parte e il senatore Andrea de Bertoldi dall'altra anche per il candidato sindaco di Trento. De Bertoldi, infatti, non ha mai fatto mistero delle sue perplessità sull'allontanamento di Agire di Claudio Cia dalla coalizione cercando di avviare anche una discussione sul futuro candidato sindaco del centrodestra.

La visione dell'ormai ex commissaria, invece, si è dimostrata diversa e a sostegno delle decisioni della Lega e di Baracetti.

Ora, però, la situazione potrebbe cambiare. Il nuovo commissario Adolfo Urso è vicinissimo al senatore Andrea de Bertoldi e la sua nomina e senz'altro un segnale chiaro anche agli alleati. "Ottime news su tutti i fronti locali" ha commentato ieri sera de Bertoldi dalla propria pagina Facebook.