L'Austria riaprirà i confini il 16 giugno, Coldiretti Trentino: ''Per noi territorio strategico sia dal punto commerciale che turistico''

L'operazione contro la 'ndrangheta che ha visto in Trentino Alto Adige l'arresto di decine di persone ha confermato che il nostro territorio non è immune a questo fenomeno. E' massima attenzione per le aziende in difficoltà, la criminalità è pronta a sfruttare l'emergenza. Libera: "Tutte le volte che abbiamo tentato di parlare della presenza di mafia sul nostro territorio ci siamo sentiti rispondere che non era vero. Forse magari adesso qualcuno smette di pensare che le cose non esistono"