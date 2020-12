Maltempo, strade bloccate e pericolo valanghe. Diverse famiglie ancora evacuate e massima attenzione per gli smottamenti

I vigili del fuoco volontari e permanenti stanno lavorando in tutta la regione per la messa in sicurezza delle zone colpite negli ultimi giorni dal maltempo. Un po' alla volta si sta ripristinando la viabilità e i collegamenti con le frazioni isolate

TRENTO. Stanno proseguendo in tutto il Trentino gli interventi per mettere in sicurezza le zone che negli ultimi giorni hanno subito smottamenti, allagamenti e frane a causa del maltempo che ha portato pioggia e neve.

Sono in corso i lavori in Vanoi dopo la frana che ha interessato la strada che porta a Ronco Chiesa e che ha portato l'isolamento per un'intera frazione. Evacuate, per pericolo valanghe, anche alcune famiglie a Dimaro Folgarida e Montes.





Gli interventi proseguiranno per tutta la giornata di oggi e anche nei prossimi giorni per riuscire a rendere le zone sicure.

I vigili del fuoco volontari e i vigili del fuoco del corpo permanente stanno continuando anche in Alto Adige a sgomberare le strade ed effettuare lavori di pulizia. A causa della quantità di neve e degli alberi caduti, delle colate di detriti e delle valanghe, il lavoro si sta rivelando relativamente difficile.





Le forti nevicate, con l'appesantimento poi della pioggia, hanno portato allo schianto di diversi alberi che hanno interrotto la viabilità in diverse strade.





Stanno un po' alla volta diminuendo anche le utenze che si trovano ancora senza energia elettrica. Erano circa 2000 le utenze domestiche ancora senza corrente ieri sera.