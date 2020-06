Proteste per la morte di George Floyd, a Trento oggi il presidio: "Il razzismo non deve rimanere impunito''

Il presidio “I Can't Breathe • Black Lives Matter” si terrà in piazza Duomo, alle ore 16.30. Ad aderire all'iniziativa moltissime associazioni

TRENTO. Il 25 maggio 2020 è stato ucciso George Floyd, afroamericano, ad opera di un agente di polizia. Da quel momento gli Stati Uniti sono attraversati da imponenti manifestazioni e proteste nella quali non sono mancati momenti di fortissima tensione, incidenti e molti arresti.

Si è formato un movimento contro gli abusi compiuti dalla polizia sugli afroamericani che vuole ascolto, rispetto per le vite di tutti e che vuole denunciare quello che sta accadendo ormai da molti anni.

Ovunque, anche in questi giorni, la polizia sta invece continuando a usare la stessa dura strategia per gestire queste proteste e nei giorni scorsi il presidente Trump ha chiesto ai governatori di usare la massima durezza contro i manifestanti.

Qui la ricostruzione fatta dal New York Times

Manifestazioni di solidarietà a chi sta protestando in America e per denunciare la gravità degli abusi nei confronti della comunità afroamericana stanno avvenendo in questi giorni anche in Italia.

A Trento, questo pomeriggio, si terrà il presidio “I Can't Breathe • Black Lives Matter” in piazza Duomo, alle ore 16.30 (rispettando il distanziamento fisico e con le dovute misure di precauzione). Un momento per dire a gran voce che il razzismo non deve rimanere impunito.

L'iniziativa promossa da UDU Trento e che vede l'importante adesione di tantissime associazioni: Arci del Trentino, Rete degli Studenti Medi Trento, L’Universitario, 6000 Sardine Trento, CGIL del Trentino, UIL del Trentino, CISL del Trentino, Arcigay del Trentino, Sentinelli di Trento, Ali Aperte, Atlante delle Guerre e dei Conflitti del Mondo, Associazione 46° Parallelo, Libera Trentino, Presidio Universitario Libera “Celestino Fava”, ASD Intrecciante, Forum per la pace e i diritti umani, UISP Trentino, Aps Dulcamara – circolo Café de la Paix, DEINA Trentino Alto Adige, ACAV Trento, Mamme per la pelle.

Qui la lettera dell'iniziativa