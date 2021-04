Coronavirus, focolaio alla Residenza Fersina. Sei persone positive, la Croce Rossa: ''Sono già stati trasferiti in un'altra struttura, altri si trovano in quarantena''

Nei giorni scorsi è arrivata la conferma della positività a seguito dei tamponi. Sei ospiti della Residenza Fersina sono stati trasferiti in una struttura di Pergine. Nelle scorse settimane le critiche di diverse associazioni alla Pat per aver bloccato i trasferimenti dei richiedenti asilo sul territorio: "Soluzione che stava permettendo non solo di ridurre il rischio di contagio e le conseguenti difficoltà di gestione della convivenza in struttura, ma anche di avviare finalmente percorsi individualizzati di integrazione a tutela dei diritti dei migranti e della comunità che li accoglie"

TRENTO. “Sono stati attivati tutti i protocolli necessari”, sono queste le parole che usa Carlo Monti direttore della Croce Rossa di Trento in merito al nuovo focolaio che è scoppiato negli ultimi giorni alla Residenza Fersina a Trento sud.

Ad oggi, secondo le informazioni fornite, sono 6 le persone risultate positive a seguito di tampone. “Appena abbiamo avuto la conferma del contagio – ha spiegato Monti – le persone sono state spostate in isolamento nella struttura San Vito di Pergine”.

In stretta collaborazione con l'Azienda sanitaria che sta seguendo passo dopo passo l'evoluzione della situazione alla struttura di accoglienza Fersina, sono stati poi messi in quarantena anche i compagni di stanza del soggetti positivi. “ A queste persone – viene sempre spiegato dalla Croce Rossa – è stato fatto il tampone ed è risultato negativo. Per sicurezza si sta portando avanti la quarantena. Seguiamo le indicazioni che ci arrivano dall'Apss”.

Alla residenza Fersina possono essere accolte circa 300 persone. In questi giorni all'interno della struttura erano presenti circa 130 persone. “In caso di situazioni d'emergenza – spiega ancora Carlo Monti – abbiamo una quarantina di posti che sono messi a disposizione per l'isolamento sia con l'utilizzo di stanze singole ma anche con appositi prefabbricati”.

Per la Residenza Fersina era in previsione una sua chiusura. Negli scorsi mesi, però, la Provincia ha deciso di non procedere con il ridimensionamento programmato arrivando anche al blocco dei trasferimenti dei richiedenti asilo sul territorio.

Decisione, questa, molto criticata da diverse associazioni e a rompere il silenzio nei mesi scorsi con un documento sono state Fondazione sant’Ignazio e Opera dei Gesuiti di Trento, assieme a diversi ordini religiosi trentini (QUI L'ARTICOLO). “Sulla residenza Fersina sono stati disattesi senza preavviso impegni concordati mesi fa, i drammatici effetti di questo cambio di rotta saranno pagati soprattutto dai migranti che si trovano a condividere, in uno spazio chiuso, servizi ridotti al minimo e un elevato rischio di contagio”.

Ad oggi all’interno della residenza Fersina, come già detto, sono ospitate circa 130 persone. La soluzione dei trasferimenti sul territorio, poi bloccati dalla Pat, hanno spiegato le associazioni era una “soluzione che stava permettendo non solo di ridurre il rischio di contagio e le conseguenti difficoltà di gestione della convivenza in struttura, ma anche di avviare finalmente percorsi individualizzati di integrazione a tutela dei diritti dei migranti e della comunità che li accoglie”.